Алексей Ставицкий: "Реставратор – вымирающая профессия"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 23.12.2017

Гость программы "Рандеву с дилетантом" ‑ коллекционер, реставратор и настройщик старинных роялей, руководитель "Музея-мастерской исторического фортепиано" Алексей Ставицкий.

Владимир Молчанов: "Я знаю, что в 2016 году в Музее Скрябина выставляли рояль Бехштейн, который вы отреставрировали и ему было более 100 лет".

Алексей Ставицкий: "Это инструмент 1910 года. Я организовал концерт, был какой-то невероятный подъем духа. Была целая команда, была звукозапись, было 4 видеокамеры. И было несколько композиторов, которые писали на темы Скрябина, и даже было два джазовых исполнителя, которые играли собственные вариации. И что было символично, что рояль был такой же, как у Скрябина, и примерно такого же года. У Скрябина, Рахманинова и Собинова 1913-го года Бехштейны разной длины, а этот был 1910 года".

Владимир Молчанов: "Настройщик и реставратор – это разное?".

Алексей Ставицкий: "По сути дела, реставратор должен быть настройщиком, хотя иногда бывает не совсем. По идее, сейчас больше 90 процентов – это настройщики, которые обслуживают фортепиано. И реставраторы – это совсем вымирающие профессии".

Эфир 23 декабря в 19:00