Сергей Кузнецов

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 09.12.2017

Гость программы «Рандеву с дилетантом» ‑ пианист, лауреат международных конкурсов Сергей Кузнецов.

Талантливый, тонкий музыкант, он выступает с концертами в России и многих странах Европы, играет с известными дирижёрами и оркестрами, среди которых Кливлендский, Мюнхенский, Штутгартский, Берлинский, участвует в международных фестивалях. Слушатели, которые следят за музыкальной жизнью Москвы в фортепианном искусстве, ждут его выступления с большим интересом. Яркая индивидуальность пианиста проявляется в интерпретации хорошо известных сочинений.

Эфир 9 декабря в 19:00