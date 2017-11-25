Секреты Персимфанса

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 25.11.2017

Продолжение беседы Владимира Молчанова с пианистом Петром Айду и контрабасистом Григорием Кротенко – лидерами Персимфанса.

Оба музыканта – не только превосходные исполнители, но и интересные рассказчики, выступают с лекциями, мастер-классами.

Владимир Молчанов: «Пётр – из семьи музыкантов: дедушка, мама... Вы, Григорий, из какой семьи?»

Григорий Кротенко: «Мама – медсестра, папа – театральный режиссёр. Бабушка очень любила оперу и хотела, чтобы я ей аккомпанировал на фортепиано оперные арии. Но я стал плохим пианистом, меня сослали на контрабас».

Эфир 25 ноября в 19:00