Екатерина Власова: "Каждое новое время нам дает поворот в осмыслении прошлого"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 18.11.2017

Владимир Молчанов продолжает беседу с профессором Московской консерватории Екатериной Власовой.

В Молчанов: «Интереснейшая книга, одна из её работ «1948 год в советской музыке» - это серьёзная, большая книга. Я её читал как увлекательный полудетектив. Мы отмечаем столетие того, что называется Великой Революцией или Государственным переворотом. Мне хотелось бы поговорить о влиянии 1917-го года и того октября на всё, что происходило в русской, а потом советской музыке. Октябрь и всё, что за ним последовало - это эпоха зарождения бесконечного количества каких-то цензурных учреждений. Как это всё происходило? Кто туда вошёл, какие музыканты? Как они определяли – что можно исполнять, а что нельзя?»

Екатерина Власова: «Тут очень любопытный момент. Казалось бы, та структура, которая сложилась в частности и в культуре, - она изобретение большевиков. На самом деле, вопросы цензуры, цензурную политику большевики не придумали. Императорская Россия жила точно также. А перемещения? Рахманинов должен был уехать за рубеж и отметиться в жандармерии вместе со своей семьёй. И также проблема перемещения в советское время из одного города в другой».

Эфир 18 ноября в 19:00