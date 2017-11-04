Новый Персимфанс

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 04.11.2017

Гости передачи "Рандеву с дилетантом" - создатели и лидеры воссозданного Персимфанса (оркестра без дирижёра) пианист Пётр Айду и контрабасист Григорий Кротенко.

Персимфанс (Первый симфонический ансамбль)- оркестр без дирижёра - был организован в Москве в 1922 году и стал одним из самых замечательных явлений культурной жизни в Советской России. Ансамбль давал более семидесяти концертов за сезон; не выступив ни одного раза за пределами Москвы. Персимфанс обрёл всемирную славу как один из лучших симфонических коллективов того времени. По его подобию были организованы оркестры без дирижёра не только в СССР, но и за границей - в США и Германии.

В 2008 году Персимфанс был возрождён по инициативе Петра Айду после нескольких десятилетий вынужденного перерыва в деятельности. Под эгидой Персимфанса проводятся культурологические исследования, организуются выставки и театральные постановки.

Эфир 4 ноября в 19:00