Новый Персимфанс

Гости передачи "Рандеву с дилетантом" - создатели и лидеры воссозданного Персимфанса (оркестра без дирижёра) пианист Пётр Айду и контрабасист Григорий Кротенко.
Персимфанс (Первый симфонический ансамбль)- оркестр без дирижёра - был организован в Москве в 1922 году и стал одним из самых замечательных явлений культурной жизни в Советской России. Ансамбль давал более семидесяти концертов за сезон; не выступив ни одного раза за пределами Москвы. Персимфанс обрёл всемирную славу как один из лучших симфонических коллективов того времени. По его подобию были организованы оркестры без дирижёра не только в СССР, но и за границей - в США и Германии.
В 2008 году Персимфанс был возрождён по инициативе Петра Айду после нескольких десятилетий вынужденного перерыва в деятельности. Под эгидой Персимфанса проводятся культурологические исследования, организуются выставки и театральные постановки.
Эфир 4 ноября в 19:00