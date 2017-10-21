Игорь Оболенский. Часть вторая

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 21.10.2017

100-150 интервью с музыкантами, артистами, книги, мемуары. Очень многое связано с Грузией. Почему?

Игорь Оболенский: «Я не знаю. Грузия возникла в моей жизни абсолютно рукотворно, потому что я всегда стремился в эту страну. Никогда, никто из моих предков там не бывал. А сейчас, когда я в Грузии провожу много времени и возвращаюсь в Москву, или когда я в Грузии принимаю гостей из Москвы, из других стран, они мне говорят: а вы в Тбилиси родились или в другом месте, в Кутаиси? Да нет. Первый мой роман с Грузией начался 2004 году».

Эфир 21 октября в 19:00.