Андрей Коробейников: "На первом месте - музыка"

Рандеву с дилетантом

Владимир Молчанов



Время выхода: Суббота, 19.00; Воскресенье, 10.00

Дата выпуска: 14.07.2017

В гостях программы Владимира Молчанова - пианист с юридическим образованием Андрей Коробейников, который умеет говорить и писать на эсперанто.

Андрей Коробейников: "Юридическое образование - это классическое образование, которое в голове организует логическую систему. Право как логическая система - очень интересная конструкция. Изучать ее очень интересно, но практика меня всегда отталкивала. Поэтому я ею не занимался. Для меня всегда была на первом месте музыка. Когда я не знал нот, придумал свою систему запоминания..."

Эфир 15 июля в 19:00 (мск)