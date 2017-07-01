Евгений Скурат: "Объехал все Афонские монастыри"

Рандеву с дилетантом

Владимир Молчанов



Время выхода: Суббота, 19.00; Воскресенье, 10.00

Дата выпуска: 01.07.2017

Владимир Молчанов вместе с Евгением Скуратом, руководителем ансамбля "Хронос", обсуждает особенности древнерусского пения, демественные распевы, историю русской духовной музыки и то, какое место это направление занимает сегодня в России.

Евгений Скурат: "Я закончил Академию хорового искусства, у меня диплом дирижера-хоровика. Я также занимался композицией, и у меня была большая дискография. Я интересовался разной музыкой, в том числе старинной, средневековой, этнической, византийской... В какой-то момент захотелось принять в этом участие, начать исполнять такую музыку. Мне посчастливилось работать в ансамбле "Сирин", где я познакомился с древнерусским многоголосием. В дальнейшем я познакомился с Даниилом Рябчиковым - это лучший в России специалист по средневековой европейской музыке. Мы с ним долгое время сотрудничаем, исполняем произведения трубадуров, средневековое многоголосие, григорианские песнопения. В 2012 году я создал ансамбль "Хронос". Изначально это был мужской коллектив, предназначенный для исполнения средневекового многоголосия времен Перотина Великого, школы Нотр-Дам. Ансамбль приобретал новых исполнителей, и мы понемногу стали перестраиваться и переключаться к русскому репертуару..."

Эфир 1 июля в 19:00 (мск)