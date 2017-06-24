Александр Маноцков: "Мой дед часто чинил Ахматовой примус"

Рандеву с дилетантом

Владимир Молчанов



Время выхода: Суббота, 19.00; Воскресенье, 10.00

Дата выпуска: 24.06.2017

Новый гость Владимира Молчанова - композитор Александр Маноцков, чья недавняя опера "Чаадский" была представлена на зрительский суд в "Геликон-опере", а "Реквием, или Детские игры" - в Соборе свв. Петра и Павла в Москве. Разговор пойдет о музыке, философии и петербургской интеллигенции.

Александр Маноцков: "То, что мы называем повседневностью, содержит в себе огромное количество таинственного и непонятого. Окружающая человека действительность покрыта для него слепыми пятнами псевдопонятностей. Ему как бы понятны какие-то вещи, а на самом деле они ему совершенно непонятны. Человек постоянно находится в состоянии проживания какой-то тайны, причем он не отдает себе отчет. Иначе бы он сошел с ума. Мы не только отфильтровываем огромное количество информации. С нами постоянно происходит большое количество вещей, обратив внимание на которые, мы бы перестали нуждаться в таком количестве "священных" текстов, потому что мы сами по себе - носители этих истин... "

Эфир 24 июня в 19:00 (мск)