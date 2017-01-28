Безумные танцы. Программа вторая

Радиопрограмма: Рандеву с дилетантом

Владимир Молчанов



Время выхода: Суббота, 19.00; Воскресенье, 10.00

Дата выпуска: 28.01.2017

Продолжаются танцевальные истории в программе "Рандеву с дилетантом" с Владимиром Молчановым. В новом выпуске слушаем танцы разных эпох и народов, жемчужины классической музыке. И начнём мы с музыки Валерия Гаврилина.

Валерий Гаврилин - советский и российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам.

Музыку этого замечательного композитора и скромного человека не просто понимают, ее любят, знают, изучают, ею восхищаются, ей подражают. Триумфальный повсеместный успех его "Русской тетради", "Перезвонов", балета "Анюта" — подтверждение тому. И секрет этого успеха - не только в редкостном, уникальном таланте композитора, но и в том, что люди нашего времени истосковались по такой именно музыке - доверительно простой и ошеломляюще глубокой. В ней органично сплавлено подлинно русское и общечеловеческое, истины древности и самые болевые вопросы современности, юмор и печаль, и та высокая духовность, что очищает и насыщает душу.

Свои детские годы Гаврилин провёл в детском доме в Вологде, в котором он оказался во время войны. Там ребятишки сами вели хозяйство, сажали огород, косили сено, мыли полы, ухаживали за коровами. А еще в детдоме был свой хор и народный оркестр, был рояль и учительница музыки Т. Томашевская, открывшая мальчику добрый и прекрасный мир музыки.

И однажды когда в Вологду приехал педагог Ленинградской консерватории, ему показали удивительного мальчишку, который, не зная еще толком нот, сочиняет музыку! И судьба Валерия круто изменилась. Вскоре из Ленинграда пришел вызов и четырнадцатилетний подросток уехал поступать в музыкальную школу при консерватории. Его взяли в класс кларнета, а через несколько лет, когда в школе открылось композиторское отделение, он перешел туда.

Так начинался путь будущего композитора. В нашей программе вы узнаете больше о творчестве этого талантливого человека и, конечно, услышите его потрясающую музыку и не только.

Эфир 28 января в 19:00 (мск)

Безумные танцы. Программа первая