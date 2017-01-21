Безумные танцы. Программа первая

Радиопрограмма: Рандеву с дилетантом

Владимир Молчанов



Время выхода: Суббота, 19.00; Воскресенье, 10.00

Дата выпуска: 21.01.2017

В новом эфире программы "Рандеву с дилетантом" встречи со знаменитостью не будет, зато вас ждет потрясающая музыка. Вы услышите самые яркие хиты, которые неразрывно связаны с танцами разных эпох и народов.

И начнём мы с основоположника русского эпического симфонизма, с Александра Бородина. Это русский композитор, учёный-химик, медик, участник "Могучей кучки".

Ещё во время учёбы в Медико-хирургической академии Бородин начал писать романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли, чем вызвал недовольство своего научного руководителя, считавшего, что занятие музыкой мешает серьёзной научной работе. По этой причине во время своей стажировки за границей Бородин, не отказавшийся от музыкального творчества, вынужден был скрывать его от коллег.



В музыкальном наследии этого композитора отчётливо звучит тема величия русского народа, патриотизма и свободолюбия, совмещающая в себе эпическую широту и мужественность с глубоким лиризмом.

Бородин, совмещавший научную и преподавательскую деятельность со служением искусству, написал не много произведений, но внес ценнейший вклад в сокровищницу русской музыкальной классики.

Эфир 21 января в 19:00 (мск)