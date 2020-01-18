Ближе к «Обыкновенной Богине»

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 19.01.2020

Театральный музей имени Бахрушина представляет выставку о величайшей балерине советской сцены – невероятной Галине Улановой. Там не покажут сценических костюмов и пачек, гости в первую очередь увидят «обыкновенную богиню» другой, более земной – но не менее притягательной.

Экспозиция погружает в совершенно иное пространство – золото и дерево Бахрушинского музея сменяется зеркалами и прожекторами, которые выхватывают из темноты стильные платья, шляпки и туфельки удивительной женщины. В своей повседневной жизни Галина Сергеевна приковывала взгляды. На выставке – костюмы от лучших дизайнеров Англии, Франции, Германии и Японии.

Кроме того, посетителям покажут отрывки из известных балетов, в которых танцевала прима, и множество фотографий из её личной коллекции.

Однако, тайна настоящей Улановой так и останется нераскрытой – по словам её последнего ученика Николая Цискаридзе, эта выставка лишь поддерживает образ, созданный балериной:

«Здесь люди увидят то, что Галина Сергеевна любила показать – маску красивой, стильной, шикарной женщины. Другую, более душевную её сторону мало кто знает. В образе Улановой вроде бы всё просто, а повторить никому не удаётся. В этой простоте и есть какая-то необыкновенность и поэзия».

Текст и фотографии: Анна Чичагова