Московская консерватория к столетию Виктора Мержанова

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 16.01.2020

Столетие со дня рождения народного артиста Советского Союза, пианиста Виктора Мержанова Московская консерватория, где музыкант долгие годы преподавал, отмечает знаковыми концертами.

Программа вечера 16 января включает произведения западных и отечественных классиков и выстроена как музыкальный марафон, что вполне закономерно, ведь Виктор Мержанов всю жизнь совмещал творческие устремления с занятиями спортом, отдавая предпочтение альпинизму.

Афишу формировала одна из учениц Мержанова – Наталья Деева. Она включила в концерт музыку Баха, которую Виктор Карпович играл каждый день в качестве разминки перед длительными фортепианными занятиями. Было бы странным отсутствие в сегодняшнем представлении сочинения Рахманинова— композитора и пианиста, которого Мержанов не просто любил, а боготворил. Смысловую перекличку продолжает и присутствие в программе сочинения Самуила Фейнберга, у которого Мержанов учился в Московской консерватории.

Зеркальная история – это выступление в концерте уже ученика самого Мержанова - Михаила Ковалёва. Он исполнит Сонату - посвящение гениальному педагогу, обладающего уникальной исполнительской техникой. Ее в живую продемонстрирует еще одна выпускница класса профессора Мержанова - Анаит Нерсесян. Известная армянская исполнительница примет участие и в другом концерте в Московской консерватории, который пройдет в Большом зале в ближайшую субботу в рамках фестиваля «Посвящение Виктору Мержанову».

Маэстро часто на своих занятиях повторял ученикам ставшую знаменитой фразу о том, что «музыка должна разговаривать». Программа субботнего представления следует этому принципу и диалог между исполнителем и публикой поможет выстроить снова Рахманинов – его Второй и Третий концерты для фортепиано с оркестром преподносятся как доминанта концерта. Прологом же станет исполнение Третьего концерта Бетховена, что тоже рождает исторические параллели. Именно этот опус немецкого классика, равно как Третий концерт Рахманинова Виктор Мержанов включил в программу вечера к 25-летию своей концертной деятельности в Московской консерватории.

Феноменально чувствующий музыкальную форму Виктор Мержанов был бы доволен четкой выстроенностью программы 18 января. В ней участвует также Симфонический оркестр Министерства обороны России.

Текст: Ирина Столярова