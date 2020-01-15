14-й Международный конкурс имени Моцарта в Зальцбурге

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 15.01.2020

На родине Моцарта, в благословенном городе Зальцбурге, что расположился в живописных альпийских предгорьях, музыка звучит всегда и везде. Здесь проходят важнейшие события музыкального мира: летом – ежегодный Зальцбургский фестиваль, зимой – Моцартовская неделя, весной – Пасхальный и Троицкий фестивали (последним вот уже несколько лет руководит несравненная прима оперной сцены Чечилия Бартоли). Предмет мечтаний, поклонения и культа – знаменитый Зальцбургский музыкальный университет Моцартеум и Международная летняя Академия, где преподают лучшие педагоги планеты.

Всё это притягивает в моцартовский город самых известных артистов мира. И многие из них – лауреаты Международного конкурса Моцарта в Зальцбурге.

Удивительно, но этот конкурс основан не так давно: в 1975 году. С 2014 года он проводится раз в два года по разным специальностям. В 2018 году состязались струнные квартеты и вокалисты, а в нынешнем году в сражение за призы вступят скрипачи, пианисты и валторнисты. Конкурс пройдет с 1 по 15 февраля в исторических стенах Моцартеума, в присутствии искушенной публики, студентов, заполняющих залы на конкурсных прослушиваниях, и многих прославленных музыкантов.

По традиции, главное внимание привлекает состязание пианистов. Оно пройдет с 5 по 11 февраля практически в четыре тура, причем на двух финальных молодые музыканты играют с оркестрами – камерным (ранние клавирные концерты Моцарта) и симфоническим (один из поздних концертов). Конкурс не ограничивается музыкой великого Амадея: в программу включены также пьесы Мендельсона, Шопена или Дебюсси (по выбору участников), и специально написанная к конкурсу «Багатель» живого классика польской музыки Кшиштофа Мейера.

Фортепианное жюри возглавляет мэтр европейской фортепианной педагогики профессор Павел Гилилов, а вместе с ним оценивать таланты 21-го века будут прекрасно знакомый нам по конкурсу имени Чайковского знаменитый французский пианист и педагог Мишель Берофф, автор обязательного сочинения легендарный композитор Кшиштоф Мейер и другие известные музыканты. Россию в жюри представляет профессор Московской консерватории Наталия Трулль, воспитавшая немало звезд – вспомним хотя бы недавние триумфы ее ученицы Евы Геворгян на престижных конкурсах Grand Piano Competition и имени Вэна Клайберна, о которых мы подробно рассказывали.

Радио «Орфей» – единственное российское СМИ, приглашенное освещать Моцартовский конкурс в Зальцбурге. С новостями из родного города Моцарта вас будет знакомить наш коллега Роман Берченко.