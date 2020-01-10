У каждого свой Бетховен

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 10.01.2020

Сильно озадаченный мужчина средних лет стоял напротив магазина с вывеской «Бетховен» в центре Москвы и нервно крутил в руках буклет, издалека похожий на путеводитель. Внешний вид незнакомца выдавал в нем иностранца — наш объект в кашемировом пальто песочного цвета и клетчатой кепке на фоне явно возникших проблем не терял самообладания, а лишь смотрел по сторонам в поисках помощи. Подслеповатый взгляд джентльмена выхватил меня, стоящую поодаль от него и уже несколько минут наблюдающую с неподдельным интересом за сценой у входа в популярный сетевик, торгующий кормами для собак, кошек и прочих хомячков. Легким кивком головы я дала понять, что готова попробовать разрешить возникшие трудности и приблизилась к нашему герою.

Дежурное приветствие на английском, обмен именами подтвердили догадки — Отто приехал в российскую столицу из Германии, Бонна, города, где родился его любимый композитор Бетховен. 250-летие со дня рождения великого музыканта будет в этом году отмечать, как заметил мой новый знакомец, весь прогрессивный мир. Обнаружив на карте название «Бетховен», Отто двинул на проспект Мира, в надежде посетить музыкальный магазин и купить там какие-то сувениры, так или иначе связанные с именем немецкого гения, а в итоге наткнулся на витрину с мисками и поилками для братьев наших меньших.

Западный гость был удивлен, что фильм о собаке по кличке Бетховен сподвиг неких предприимчивых людей на маркетинговое решение и открытие сети зоомагазинов на воне популярности ленты. Поисковики подтверждают успешный бизнес-ход — забиваем слово Бетховен, и в первых строках видим ссылки на информацию о кинофильме, затем сеть магазинов, а фамилия автора знаменитой «Оды к радости» и Пятой симфонии занимает почетное третье место.

Стоит ли удивляться такому положению вещей? Любой рейтинг — это отражение культурных навыков и предпочтений граждан страны, чье руководство формирует и обслуживает социальный запрос в области искусства.

Милое кино о щенке сенбернара, украденного ворами из зоомагазина и попавшего в семью, где в почете классическая музыка Бетховена — под звуки «Героической» симфонии композитора и затявкала собачка, предопределив тем самым свою кличку, — смотрится легко и без всякой подготовки.

Музыка же гениального Людвига ван Бетховена хоть и харизматична своей мелодичностью и законченностью фраз, требует слуховых навыков. Знакомство с академической музыкой лучше начинать с коротких прослушиваний концертов артистов первой величины, звезд классического исполнительства. Если слушать, как соседская девочка мучает фортепиано, разучивая опять же пьесу «К Элизе», то можно Бетховена, наоборот, возненавидеть.

Я пригласила бы всех на «настоящего» Бетховена в интерпретации уникального маэстро Григория Соколова. Но он уже много лет дает один концерт в год в нашей стране в городе Петербурге. Выступление сопровождается ажиотажем и заоблачными ценами за билеты — 30 тысяч рублей за вечер могут выложить только фанаты фортепианного гуру.

Самое интересное заключается в том, что Соколов дает концерты в Европе по вполне приемлемым ценам — за 40-50 евро можно насладиться искусством двух гениев — российского пианиста и немецкого композитора.

Как изменить ситуацию и сделать доступной стоимость выступления знаменитых исполнителей классики для массового слушателя? Путь к познанию шедевров академической музыки, наверное, не стоит прокладывать через сборные концерты, где публику кормят дешёвыми полуфабриками в виде кроссоверов и попсовых версий Баха, Бетховена, Моцарта, Чайковского. Нужна фирма, а не подделки. Вопрос относится к компетенции чиновников от культуры.

В нашем, отдельно взятом эпизоде гениальный ход придумал Отто. Добродушный немец познакомился с персоналом магазина «Бетховен» и раздал работникам сувениры, выпущенные к юбилею Бетховена. Среди подарков был и диск утонченного и пронзительного мастера фортепианной игры Игоря Левита, записавшего недавно все 32 сонаты немецкого композитора. Наш иностранный герой деликатно попросил крутить эту музыку в магазине и даже пообещал, что чарующие гармонии настроят всех покупателей на позитивный лад, что обязательно повысит обороты торговли.

Напоследок Отто вдохновенно просвистел отрывок из финала Девятой симфонии Бетховена — «Оды к радости» — и заметил, что эта мелодия выбрана в качестве гимна Евросоюза. В итоге все участники истории расставались почти друзьями, одинаково любящими... Бетховена — кто-то собаку, а кто-то вдобавок и композитора с такой фамилией.

Автор текста Ирина Столярова