Большой театр – всему миру

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 19.12.2019

«Бориса Годунова» теперь можно увидеть, не заходя в зал. Крупнейший канал классической музыки "Mezzo" 19 декабря запускает прямую трансляцию оперы из Большого театра. Благодаря этому постановку увидят в 80 странах по всему миру. Она станет кульминацией «месяца русской музыки», а на следующий год у главного театра столицы и "Mezzo" ещё больше совместных планов.

«Мы рады, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем показать оперу нашей аудитории, она насчитывает около 60 миллионов человек. Для нас Россия очень важна, потому что она занимает огромное место в мировой культуре. У нас требовательная публика, и русские постановки прекрасно отвечают ее запросам», поделилась директор медиагруппы "LesEchos" Беренис Ляжуани.

Для Большого театра это возможность не только познакомить зарубежную публику со своим лучшим репертуаром, но и сохранить золотой фонд оперных и балетных постановок. Зрители канала могут познакомиться с работами, которые уже давно сняли со сцены: так создаётся живой архив главных спектаклей мировых театров.

Директор Большого театра Владимир Урин гордится, что сотрудничество французского канала-проводника в мир классической музыки началось в России именно с их постановок.

«Для нас это очень важный проект, который мы ведём уже несколько лет. Действительно, всё, что касается русской музыки, звучит очень мощно на канале "Mezzo", и то, что там есть малая толика всего того, что происходит в Большом театре – для нас это большая честь. Это большое, интересное творческое сотрудничество».

Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Леонида Баратова покажут в эфире 19 декабря в 22:00. В следующем сезоне поклонников русского искусства ждёт большой фестиваль, посвящённый 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

Текст и фотографии: Анна Чичагова