К истокам русской свадьбы

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 17.12.2019

Проект, посвящённый одной из самых ярких сторон нашей повседневной культуры, открывают в Государственном историческом музее. Экспозиция «Русская свадьба. Традиции и обряды» знакомит гостей с забытыми и утраченными народными традициями.

Посетителей ждёт интерактивная выставка, на которой можно не только увидеть редкие предметы убранства и одежды средневековой Руси, но и почувствовать себя участником торжества: увидеть рецепты праздничных блюд, погадать на счастье и заглянуть в свадебный терем.

Кроме того, для гостей подготовили коллекцию снимков из семейных архивов с конца XIX века до наших дней. Материалы собирали во время акции, которую устроил Исторический музей. Почти полгода со всех уголков России присылали фотографии свадеб разных лет, самые интересные теперь показывают в специальном разделе экспозиции.

На выставке экспонаты, которые раньше не выставлялись вместе. Их собрали из четырёх музеев: Третьяковской галереи, архивов Государственного исторического и Муромского музеев, а также Новодевичьего монастыря. Открытие экспозиции поддержала компания «Северсталь».

Увидеть «Русскую свадьбу» можно в здании Музея Отечественной войны 1812 года с 18 декабря по 1 апреля.

Текст и фотографии: Анна Чичагова