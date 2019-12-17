Бетховенский конкурс пианистов в Бонне: под знаком юбилея

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 17.12.2019

Если представить себе любителя музыки, ничего не знающего о Бетховенском конкурсе, и показать ему без разъяснений целиком телевизионную картинку полуфинала, то этот зритель решил бы, что наблюдает за азиатским фортепианным конкурсом. Из Германии репортаж Романа Берченко.

Бонн буквально дышит 250-летием Бетховена, которое мир отметит в наступающем году. Родной город величайшего симфониста увешан рекламными баннерами, посвященными юбилею. Уже несколько месяцев Бетховен задорно подмигивает с зеленых кружочков всех городских светофоров.

Конечно, на таком фоне международный конкурс пианистов, завершившийся в Бонне только что, вызвал повышенный ажиотаж. Залы были полны буквально с первого тура, на форуме аккредитовалось большое количество пишущей и электронной прессы, подтянулись на берега Рейна и посланцы серьезных звукозаписывающих лейблов, концертных агентств и нотных издательств. Титульный спонсор и один из организаторов конкурса — немецкий Телеком — по традиции вел прямую Интернет-трансляцию с первой до последней ноты, учредив собственные призы и устроив интерактивное голосование в Сети.

Однако если представить себе любителя музыки, ничего не знающего о Бетховенском конкурсе, и показать ему без разъяснений целиком телевизионную картинку полуфинала, то этот зритель решил бы, что наблюдает за азиатским фортепианным конкурсом. В числе полуфиналистов оказался лишь один европеец — представитель страны-хозяйки, к слову сказать, игравший весьма скучно и благополучно слетевший на этой стадии. Все остальные участники полуфинала представляли Азию — Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань. Причем эта тенденция нарастала от начала конкурса к финалу: если из 23-х конкурсантов азиатских музыкантов было 14 (60%), во втором туре их оказалось 8 из 12-ти (ровно две трети, или 66%), то среди полуфиналистов — уже шесть из семи (почти 86%). А финал стал чисто азиатским.

Этот феномен в последнее время стал общемировым трендом. И причин, как говорили в кулуарах члены жюри конкурса, несколько.

Первая из них — громадный всплеск интереса к классической музыке европейской традиции в странах Азии, который виден в последние десятилетия. Речь о переполненных залах на концертах, о кардинальных реформах систем музыкального образования, о повышении уровня жизни среднего класса, что дает возможность талантливой молодежи учиться за границей, о системе стипендий и спонсорстве, о производстве музыкальных инструментов, и о многом другом — список можно продолжать долго. Конечно, все эти факторы сказываются на уровне подготовки музыкантов из Азии.

Вторая причина — невероятно трудные программы многих европейских конкурсов, в том числе Бетховенского. Судите сами: чтобы рассчитывать пройти состязание до конца, конкурсанту нужно подготовить три разные сонаты Бетховена (в том числе одну из поздних), одно из его очень сложных фортепианных трио, кроме того — произведения Баха, Шумана, Брамса, не менее двух крупных произведений 20-го века. А в качестве десерта держать наготове целых два (!) бетховенских фортепианных концерта, чтобы жюри могло выбрать один из них и избежать таким образом повторов в финальном туре. Столь высокая планка зачастую отпугивает европейцев, но никак не смущает представителей азиатских стран, где упорство и работоспособность в соединении с честолюбием традиционно входят в число главных добродетелей.

Другое дело — качество исполнения. Увы, игра многих пианистов из Азии напоминала презентацию новейших моделей музыкальных роботов, чьей целью было скорее истребление роялей, а не исполнение музыки. Приличная техника, помноженная на выносливость и хорошую физическую форму, но не подкрепленная духовно и эмоционально, нередко производила просто пугающее впечатление.

Это замечание, впрочем, не относится к финалистам конкурса. Каждый из них оказался яркой музыкальной индивидуальностью, непохожей на других. Они заслуженно вышли в финал и разыграли главные призы. Цунмо Ин из Китая, Юто Такедзава из Японии, Шиюн Ли из Южной Кореи — нам стоит запомнить эти имена. Скорее всего, перед нами будущие звезды фортепианного исполнительства.

В этот раз, в отличие от прошлых лет, на конкурсе не было участников из России. Об этом с сожалением говорили и организаторы, и члены жюри. Однако отечественная исполнительская школа была мощно представлена в жюри (председатель Павел Гилилов, члены жюри Дмитрий Алексеев и Наталия Трулль), а оба камерных партнера финалистов, ныне музыканты Бетховенского оркестра Бонна — скрипач Михаил Овруцкий и виолончелист Григорий Алумян — бывшие москвичи.

Не обошлось на конкурсе без курьезов. Так, жюри было вынуждено дополнительно пропустить в полуфинал победительницу онлайн-голосования в сети — представительницу Тайваня Ши-Вэй Хуанг. Видимо, для пользователей Интернета красное платье и сексапильная внешность оказались важнее качества исполнения. Но на полуфинальной стадии девушка выглядела очень бледно, несколько раз откровенно сбивалась и останавливалась. Возможно, она не ожидала такого царского подарка от онлайн-аудитории и не доучила программу полуфинала. В любом случае, на сей раз ни внешность, ни платье пройти в финал не помогли.

Еще один казус — серьезное расхождение жюри и публики в оценке самого молодого участника конкурса, 22-летнего японского пианиста Юто Такедзава. Он раз за разом срывал в зале шквал оваций, выиграл призы зрительских симпатий и в полуфинале, и в финале, получил награды партнеров конкурса за лучшее исполнение произведений Шумана и концерта Бетховена в финале. Тем не менее авторитетное международное жюри оставило его на втором месте, отдав предпочтение более мастеровитому и опытному музыканту из Китая Цунмо Ин.

Боннцы гордятся своим великим земляком и не желают делить его ни с кем — ни с близлежащим Кёльном, мощным в культурном и музыкальном отношении, ни даже с Веной, музыкальной столицей мира, где Бетховен создал свои главные шедевры. Они фанатично любят бетховенскую музыку, обожают Бетховенский оркестр Бонна, который, кстати, в последние годы под управлением нового главного дирижера Дирка Кафтана очень вырос творчески и в финале фортепианного конкурса играл просто блестяще и вдохновенно. Именно зрители своим отношением, эмоциями и любовью неизмеримо подняли планку Бетховенского конкурса, превратили его в очень крупное событие и праздник музыки.

Боннская публика способна заполнить до отказа любой зал, где исполняют классическую музыку — и прежде всего сочинения обожаемого здесь Людвига ван Бетховена. Это подвигло организаторов Бетховенского фестиваля устроить в будущем юбилейном году в Бонне не один, а целых два форума. Первый из них состоится в марте. Его главными героями станут российские музыканты. Знаменитый коллектив MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса удостоится чести исполнить на родине Бетховена весь цикл его симфоний. Это событие обещать стать настоящей сенсацией. Излишне говорить о том, что все билеты на эти концерты уже давно проданы. Однако наши слушатели попадут в число счастливчиков и услышат бетховенский цикл российского оркестра — радио «Орфей» планирует трансляции юбилейных фестивалей из Бонна.

Роман Берченко

Фото: Дан Ханнен