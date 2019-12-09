Финал Первого фортепианного конкурса русской музыки

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 09.12.2019

Николай Луганский поставил яркую точку в Первом международном фортепианном конкурсе русской музыки. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова он исполнил Третий фортепианный концерт Рахманинова. Концерт-закрытие прошёл на сцене Рязанской филармонии в воскресенье, 8 декабря.

Во время состязания председатель жюри Владимир Овчинников впервые услышал некоторые произведения русских авторов в исполнении юных музыкантов.

«Крайне сложно играть только русскую музыку. На этом смотре мы услышали потрясающий спектр сочинений: современных, XIX и XX веков. Даже фугу Рахманинова, которую издали совсем недавно! Я надеюсь, этот конкурс станет традиционным и популярным».

Первый фортепианный конкурс русской музыки действительно стал международным: со всего мира в Россию приехали не только участники, но и члены жюри. Италию представлял профессор Миланской консерватории Винченцо Бальцани.

«Русская музыка очень сложная. Нужно очень хорошо знать искусство композиции и гармонию – ведь и Шостакович, и Стравинский, все они великие полифонисты».

Жюри распределило премии следующим образом:

Первая премия: Сергей Давыдченко (Россия) и Александр Кашпурин (Россия)

Вторая премия: Роман Соснин (Россия) и Евгений Коннов (Россия-Германия)

Третья премия: Хё Ли (Южная Корея) и Андрей Лёшкин (Россия)

Четвёртая премия: Виталий Петров (Россия) и Василий Заболотний (Россия).

Кроме того, на конкурсе было очень много специальных призов. Особые награды подготовил и Николай Луганский. Он сравнил работу жюри с участью Деда Мороза.

«Представьте, что 31 декабря на улицу выбежало сто детишек, а у Деда Мороза по объективным причинам есть только восемь подарков. Очень жалко тех ребят, что не получат подарки. Мне и Деда Мороза жалко. Представьте себе, в каком положении находится жюри, когда из пятидесяти замечательных музыкантов им нужно выбрать лишь восемь».



Первый Международный фортепианный конкурс русской музыки проходил в Рязани с 30 ноября по 8 декабря. Создателем и идейным вдохновителем конкурса выступил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных пианист Юрий Богданов.

Текст и фотографии: Анна Чичагова, Андрей Ноздреватых



