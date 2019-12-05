«Красная Шапочка» от Полунина

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 05.12.2019

Сергей Полунин готовит балет «Красная Шапочка». В преддверии премьеры в информагентстве ТАСС сегодня, 5 декабря, прошла пресс-конференция. Это будет первый спектакль «Благотворительного фонда поддержи и развития искусств», который артист создал этим летом. Для постановки танцор собрал интернациональную команду, которая представит спектакль 29 и 30 декабря в зале «Зарядье». Изначально «Красная Шапочка» задумывалась как история для взрослых, но в итоге выросла до семейного спектакля. «Черно-белых» оценок обещали не давать, впрочем, судить рано — детали сюжета сохранили в тайне. Осталась неизвестной и исходная версия сказки, какую именно из множества версий выбрали, узнаем только на премьере. Общая канва отчётливо напоминает классический любовный треугольник: шапочке уже 19 лет, её возлюбленного, 23-летнего Лесоруба, обвиняют в убийстве, а Волк выступает в качестве коварного соблазнителя. Роль последнего досталась Йохану Кобборгу, ради Красной шапочки из Мариинского театра ушла Лаура Фернандес-Громова, а Полунин выйдет в амплуа Лесоруба (Вудсмана).

Сергей ПОЛУНИН: «Самое главное — вдохновить человека, погрузить и детей и взрослых в сказку. Мы создаём определённую атмосферу ещё до начала спектакля. Детям будет интересно, но и взрослые не соскучатся. Росс Фредди Рэй заложил в спектакль не одну глубокую мысль. Будет много подтекстов».

«Зарядье» не первый раз ставит на своей площадке балет от Полунина. Зачем залу классической музыки хореографические постановки, рассказала генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова.

Ольга ЖУКОВА: «Мы развиваемся, идём вперёд. Помимо классической музыки, балетное направление для нас очень важно и интересно. Другой вопрос, что не всякий балет подойдёт на нашу площадку, поэтому это специальная постановка по заказу зала Зарядье».

Музыку для спектакля пишет представитель российского минимализма Кирилл Рихтер. Чтобы история выглядела правдиво, композитор использует инструменты прошедших эпох.

Кирилл РИХТЕР: «Я очень вдохновлён европейским средневековым фольклором и ранним Ренессансом. Есть даже аллюзии на тему известной французской песни „Я видел волка“. Есть часть цитат из танцевальной музыки. Всё вместе это связанно с моими идеями, которые я сочинил, когда мне было 10-12 лет. Это то, с чего я начинал, абсолютно искренняя прямолинейная музыка. Я тогда также вдохновлялся Средневековьем. В „Красной Шапочке“ всё абсолютно сложилось. Я использую фольклорные инструменты — народную скрипку фиддл, кельтскую арфу и средневековые ударные инструменты, которые, на мой взгляд, иногда гораздо искреннее симфонических. Их возможности намного меньше, но они абсолютно прямолинейные, если это, к примеру, какой-нибудь кельтский бубен, то резонанс там дай бог».

Готическая атмосфера, двойственность персонажей и классический хэппи-энд будут ждать зрителей в конце этого месяца. Показов будет три, билеты на них можно купить только в кассах концертного зала.

Никита Курочко