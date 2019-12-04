Стартовал музыкальный марафон Ипполитовки

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 04.12.2019

Столетие музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова отметили 3 декабря масштабным гала-концертом. В Большом зале Московской консерватории собрались известные музыканты, среди них – Юрий Башмет, Максим Венгеров и Даниил Крамер.

Отмечать юбилей Ипполитовка решила с особым размахом: на масштабном четырёхчасовом концерте не только принимали поздравления, но и торжественно вручали награды. Ректор Валерий Ворона наградил Эдуарда Грача и Александра Бондурянского Международной премией в области педагогики, а номинантами премии «Союз Муз» за популяризацию музыкальной культуры стали архитектор Айдын Зейналов, автор памятника Ипполитову-Иванову у стен института, и писатель Борис Авдеев. Мантии почётных профессоров получили 6 музыкантов, в том числе Юрий Симонов, Рена Шерешевская и Алла Пугачёва.

Этот концерт – важная ступень в череде мероприятий, которые Ипполитовка устраивает в 2019 и 2020 году. Валерий Ворона выразил надежду, что благодаря таким ярким событиям больше людей узнают и о самом институте, и о состоянии, в котором сегодня находится музыкальное образование:

«Нам нужно заявить, что педагогам и музыкантам нужна поддержка, что мы не можем потерять свои конкурентные преимущества, которые нашими великими предшественниками создавались на протяжении веков. Наше поколение за это ответственно, потому что мы застали золотой век! Когда мы учились, с нами работали титаны: Рихтер, Гилельс, Ростропович, Коган, целая плеяда величайших музыкантов. Мы чувствовали, что занимаемся делом, важным государству, миру. Сейчас ситуация другая. Молодежь в педагогику почти не идёт, потому что профессия перестала кормить. Страшно потерять наши преимущества, хотя весь мир их уже изучил и внедряет, начинает нас обгонять. Нужно понимать важность этой сферы для страны и её интеллектуальной среды».

«Мы поэтому инициируем такие акции, чтобы привлечь внимание общественности и дать людям понять, что музыкант-педагог – это раритетная профессия. Ведь чтобы воспитать одного музыканта, нужно лет двадцать упорного труда. Педагоги-музыканты – это профессиональные родители, потому что без них звезда не рождается».

Музыкальный марафон Ипполитовки продолжится в 2020 году. Институт подготовит как минимум 6 концертов, каждый из которых обещает стать музыкальным событием. Одно из самых ожидаемых – премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова «Ася», её Москва услышит в конце октября.

Текст и фотографии: Анна Чичагова