Самые важные вопросы Деду Морозу

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 02.12.2019

Главный персонаж ближайших дней – Дед Мороз – дал пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС. В пресс-центре вместе с матёрыми журналистами были и дети. Главному спикеру они со всей серьёзностью задавали важные вопросы: как делают снежинки, что зимний волшебник делает летом и нужен ли ему переводчик, чтобы общаться с Санта Клаусом и Йоулупукки.

Дед Мороз поздравил всех с наступающим новым годом и выразил уверенность, что он будет прекрасен:

«Отличный год, самое главное – в это верить всем сердцем, всей душой – тогда так оно и будет. Я как вспомню, что ко мне в гости приезжали замечательные ребятишки, у которых глазки искорками светились, а лица улыбками озарялись, и всё плохое настроение у меня сразу же проходит».

Символ наступающего года, Белая Крыса, тоже появилась перед маленькими слушателями, но любимцем стал всё-таки Дед Мороз – дети не хотели отпускать его после встречи и ещё долго обнимали сказочного героя.

Главный Дед Мороз страны уже получил больше 3 миллионов писем и собирается посетить полсотни городов, чтобы привезти детям и взрослым частичку новогоднего чуда.

Текст и фотографии: Анна Чичагова