Недетский Шопен

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 19.12.2019

В репертуаре талантливых восьми-десятилетних пианистов убедительно присутствуют ноктюрны Фредерика Шопена. Но могут ли прочувствовать интимную лирику этих ночных песен — так с французского языка переводится слово «ноктюрн» — маленькие фортепианные гении, если они по определению в это время суток должны крепко спать? Ребенок грезит во сне любимыми игрушками, а если и влюбляется, то в персонажи сказок и фантастических триллеров.

Но чувственные малыши за роялем завораживают публику своей состоятельностью в прочтении «взрослых» партитур польского гения. Как разгадать этот феномен? Может быть, во всем виноват Шопен, чья романтичная музыка настраивают на гармоничный лад и вселенскую любовь, не знающую каких-либо культурных, ментальных и, наконец, возрастных ограничений?

Скажите, вы когда-нибудь любили?

Скажите, в вашей спальне плыл рассвет?

А голуби над головой кружили

Свой самый белый в мире менуэт?

Этими стихами маститый педагог Гнесинки некогда встретил двадцатилетнюю студентку на первом их совместном занятии. Юная особа оторопела слегка от нестандартного приема и робко заметила, что она подготовила к уроку не менуэт, а ноктюрн Шопена си-бемоль минор опус 9 номер 1.

Девушка села за рояль и набрала пальцами на клавиатуре первые фразы текста. До пятого такта руки у нее не дошли.

Учитель резко оборвал прослушивание, назвав манеру игры детсадовской. Домашнее задание прозвучало как приговор: когда вас постигнут большие разочарования в любви и музыка Шопена станет для вас единственным спасением в жизни, тогда и встретимся снова. Проще говоря, приходите завтра. Или послезавтра.

Наша прелестница не пришла... никогда. Она решила поменять и педагога, и программу. В дело вмешался случай, вернее, соседский мальчишка. О его беспокойном характере знал весь подъезд — пятилетний сорванец замолкал только тогда, когда спал. Но однажды днем он подозрительно затих — парень уткнулся в телевизор и смотрел военную хронику. Из «ящика» струилась неземной красоты мелодия — шопеновский ноктюрн до-диез минор (номер 20). Малыш «оттаял», когда музыка закончилась. Мальчуган тут же направился в гости к соседке — нашей героине. Ее он с порога попросил сыграть ему песню, которую только что транслировали по телевидению. Прочитав телепрограмму, выяснили, что речь идет о фильме «Пианист» Романа Полански, где звучит Шопен.

Польский композитор в один миг сделал счастливыми сразу несколько человек — малыша, его маму, получившую уравновешенного и мечтательного ребенка, пусть и на короткое время, и, конечно же, студентку-пианистку. Она не сомневалась теперь в том, какой ноктюрн Шопена ей включить в новую учебную программу. Девушка ко всему прочему получила и благодарного слушателя — парень часто приходил к ней во время занятий и всегда требовал продолжения концерта. «Злополучный» си-бемоль минорный ноктюрн выплескивался с неподдельным вдохновением. И самый строгий педагог не мог сбить студентку с мысли о том, что Шопена она играет хоть и для ребенка, но не по-детски. Впрочем, мораль этой истории другая. Она укладывается в известный рекламный слоган с небольшими изменениями — Шопен делает нас лучше. Поэтому произведения польского гения можно и нужно играть даже маленьким детям.

Текст: Ирина Столярова