Как по нотам

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 05.12.2019

Все прошло как по нотам. Эта фраза говорит о благополучном исходе важного дела, причем зачастую к музыке не имеющего никакого отношения. Возникает вопрос — кто и зачем увязал, на первый взгляд, вещи несовместные?

Звуки, организованные в мелодии и гармонии, были и остаются одним из совершенных изобретений человечества. История сохранила нам документальные свидетельства полета композиторской мысли — партитуры с огромным количеством нот. Но не только. Музыкальные сочинения пестрят сопроводительными словами на итальянском языке. Вроде бы банальный перевод терминов гарантирует успех в начинаниях, ведь рекомендации Баха, Моцарта или Бетховена гениальны по определению.

Но правда заключается в том, что многие из этих подсказок о том, как играть сочинение — громко или тихо (forte или piano), быстро (Allergro) или медленно (Lento), — написали вовсе не мэтры, а редакторы музыкальных партитур. Именно они снабжают «голые» нотные тексты подсказками, которые, по их мнению, должны помочь исполнителям проникнуться замыслами авторов и выученный урок затем мастерски преподать на публике. Список рекомендаций в плане нюансировки огромный и перенесен в специальный словарь — настольную книгу начинающего музыканта. Ее содержание должен знать наизусть каждый студент профильного учебного заведения.

Мы рискнем заглянуть в эту «музыкальную библию». Но цель задается шире и не сводится к получению пятерки в зачетке. Ненавязчивое использование лексики меломанов в повседневной речи может перекроить ваш имидж, придать персоне шарма и загадочности. Все вокруг лайкают и хайпают по принципу сейчас или никогда, теряясь в примитивной массовке. Вы же, напротив, вдумчиво идете к цели шаг за шагом, последовательно наращивая обороты. Длинная дорога к успеху укладывается в одно словосочетание — росо а росо. Оно встречается в нотных партитурах сплошь и рядом. Рекомендацию выполнить одинаково трудно как в жизни, так и в музыке. Темповую свободу в партитуре артист должен применять, сохраняя целостности музыкального формы произведения.

Следующий экзамен на личностную и карьерную состоятельность определяет музыкальный термин semplice. В переводе на русский это означает «просто». Вычурность, пафос, суета считаются плохими советчиками в налаживании грамотных коммуникаций. Сдержанность и интеллект ценятся везде — и в жизни, и в музыкальном исполнительстве. Блистательные пианисты Михаил Плетнев и Григорий Соколов — яркий тому пример. Насколько мэтры дотошно при этом следуют указанным терминов в нотах? Или играют по принципу Ad libitum—- по желанию.

Вы можете отвергнуть докучливые советы. Но, пожалуй, кроме одного. В минуты уныния и творческого кризиса посетите вечер классической музыки и, возможно, жизнь после этого концерта пойдет у вас как по нотам.