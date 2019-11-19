Уильям Кристи снова в Москве

Уильям Кристи и его ансамбль «Цветущие искусства» выступил в Концертном зале имени Чайковского. Музыканты представили публике сценическую версию ранней оперы Моцарта «Мнимая садовница».
С этим опусом у маэстро связана личная история:
«Главное, здесь есть сад — моя самая большая после музыки страсть. И когда я искал оперу, которую смогу поставить в собственном саду, я подумал: «Ага, это же „Мнимая садовница“».
Напомню, что двадцать лет назад дирижер, переехав во Францию, купил дом семнадцатого века, восстановил его и разбил на территории сад. Сейчас здесь проходят занятия вокальной академии Le Jardin Des Vois («Сад голосов»). Закончив учебу, которая в среднем длится 1,5 месяца, музыканты отправляются в гастрольный тур вместе с маэстро. Многие делают международную карьеру.
«За эти 18 лет мы вырастили много хороших певцов, которые выступают на лучших сценах мира. Например, Соня Йончева. Кто-то недавно дебютировал в Ла Скала. Список большой».
В Москву Уильям Кристи привез свежую кровь — интернациональную команду молодых солистов из разных стран Европы. Исполнители показали себя не только как крепкие вокалисты, но и как мастера перевоплощения. Сбалансированные ансамбли, аккуратное звучание клавесина в речитативах и элементы театральности, которые выводят исполнение за рамки концертного — «Садовница» Уильяма Кристи по-моцартовски легка, светла, игрива, изящна и благородна.
Выступление «Цветущих искусств» в российской столице — часть гастрольного тура в честь 40-летия ансамбля. В ближайших планах коллектива и его основателя — постановка оперы Генделя «Партенопа».
Наталия Сергеева