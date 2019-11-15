Открыть Рихтера заново

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 15.11.2019

«Годы странствий Святослава Рихтера. Австрия — Германия» — выставка с таким названием проходит в мемориальной квартире пианиста. Заключительный этап трёхлетнего цикла рассказывает о странах, с культурой и историей которых у Рихтера были особые отношения. Об Австрии Рихтер впервые узнал от отца, рассказывает куратор выставки, заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ имени Пушкина Юлия Де-Клерк.

Юлия ДЕ-КЛЕРК: «Влияние отца на формирование Рихтера-музыканта было огромным. Папа был блестящим венцем, органистом, пианистом и композитором, учился вместе с Францем Шрекером. Позднее Святослав Рихтер вспоминал, что первый клавир, который попал к нему в руки, был из оперы „Дальний звон“ Франца Шрекера. В 16 лет Рихтер писал, что Шрекер его испортил и заразил бациллой модернизма. В своих первых композиторских опытах Святослав Рихтер сильно подражал Шрекеру».

Один из лейтмотивов выставки — музыкальный театр, от которого Рихтер был без ума. В комнатах мемориальной квартиры представлены эскизы декораций и костюмов к культовым операм Кшенека «Джонни наигрывает», «Прыжок через тень» и Шрекера «Дальний звон». Отдельный зал рассказывает о противоречивой вагнеровской «Валькирии» в постановке Эйзенштейна. Спектакль 1940-го года Рихтер видел, правда, работа знаменитого режиссёра музыканту совершенно не понравилась. Святослав Теофилович любил «каноничного» Вагнера.

Юлия ДЕ-КЛЕРК: «Отец был абсолютным вагнерианцем, оттуда и любовь к Вагнеру и у Рихтера. Он сравнивал Вагнера с Шекспиром. Для Святослава Рихтера немецкий язык был родной, он на нём свободно говорил. Когда в вас течёт немецкая кровь — это безусловно влияет на восприятие немецкой культуры, языка, искусства, музыки. При этом Рихтер говорил, что для него духовной родиной является Италия и Франция».

Переписки Рихтера с Марлен Дитрих, Гербертом фон Караяном, Дитрихом Фишером-Дискау и другими знаменитостями того времени, фотографии, открытки, а также картины, которые демонстрируют увлечённость Святослава Теофиловича современным искусством — всё это ждёт посетителей в квартире пианиста. Открыть Рихтера заново можно до 16 февраля.

Никита Курочко