Роман с классикой

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 28.11.2019

Если вы хотите закрутить роман с академической музыкой, то не спешите начинать эти высокие отношения со «Свадебного марша» Феликса Мендельсона. Гармония в чувствах наступает тогда, когда партнеры понимают друг друга с полуслова, вникая в каждую оброненную фразу во время общения. Классика идеальных личностных коммуникаций работает и в отношении совершенных музыкальных партитур. Любые произведения, которые легко воспринимаются на слух из-за ярких и повторяющихся тем, могут войти в сборник начинающего меломана.

Теоретики от музыки вместе с композиторами-практиками придумали для «чайников» одну из самых совершенных музыкальных форм — трехчастную. Ее структура укладывается в незатейливую схему — в первой части и финале звучит одна и та же тема(ы). Во второй части по принципу контраста размещается материал с самостоятельной мелодической линией. В результате складывается простой алгоритм: с чего начали — тем и закончили.

Казалось бы, банальное столкновение разных музыкальных эпизодов с предсказуемым финалом не должно будоражить воображение. Но на слух эта математически выстроенная закольцованность действуют благодатно. Когда ухо улавливает в последней части произведения мелодии, которые звучали в начале опуса, то становится радостно за свою музыкальную память. Подобное открытие окрыляет и является отправной точкой для заманчивых путешествий по просторам классической музыки.

Добро пожаловать на концерты, где играют Гайдна, Моцарта, Бетховена. С их сонат логичнее начинать знакомство с шедеврами венских классиков. Уже с самого начала прослушивания вы легко проверите усвоенный урок — первая часть сонат состоит из трех разделов, где экспозиция (первая часть) и реприза (третья) построены на одной теме.

«Патетическая соната» Бетховена будет хорошей иллюстрацией к сказанному. Включаем в актуальный список и «Турецкий марш» Моцарта, который на самом деле вовсе не марш, а третья часть сонаты ля-мажор. Написана она в форме рондо — когда начальная мелодия — рефрен чередуется с эпизодами не менее трёх раз раз. Эта «назойливая» парочка надолго остается в памяти.

Русские классики использовали трехчастную форму в фортепианных миниатюрах. Так половина пьес «Детского альбома» Чайковского написана в простой репризной трехчастной форме. Пусть название не смущает — это сочинение играют и на концертах для взрослых. Замечательный цикл, например, играет талантливая пианистка Полина Осетинская. Боитесь отвлекаться от музыки, глядя на красивую молодую артистку? Купите пластинку или же найдите в Ютюбе «Детский альбом» в исполнении легендарного пианиста, народного артиста Советского Союза Якова Флиера.

Иными словами, классике все возрасты покорны и влюбиться в академическую музыку никогда не поздно.

Текст: Ирина Столярова