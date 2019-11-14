Памяти выдающегося мастера

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 14.11.2019

Мемориальную табличку в честь Леонида Когана открыли в Московской консерватории, в классе, где преподавал знаменитый скрипач.

Инициатором события стал сын музыканта, дирижер Павел Коган, который придумал нетривиальные памятные слова, написанные золотом на белом мраморе:

«В этом классе щедро делился со студентами своими знаниями и мастерством великий скрипач ХХ-го столетия Леонид Коган»

Павел КОГАН: «Я согласовал их (слова) с ректором Московской консерватории, Александром Сергеевичем Соколовым, и он очень положительно воспринял мою идею».

Как вспоминает Павел Леонидович, в перерывах между гастролями его отец отдавал много времени занятиям с учениками. К нему в класс приходили не только скрипачи, но и студенты других специальностей - всем хотелось послушать уроки мастера. Всего в Московской консерватории Леонид Коган проработал 30 лет.

Павел Коган с улыбкой вспоминает музыкальный анекдот, который, по его словам, был былью:

«В юные годы папа увлекался романтизмом и невероятной виртуозностью Яши Хейфеца. Тогда было сложно достать и прослушать пластинки — их привозили из-за рубежа. Как-то раз в коридоре консерватории встретились Леонид Коган и Давид Ойстрах. И папа с восторгом стал рассказывать Ойстраху о том, что он прослушал концерт, записанный Хейфецом и что это гениальная запись, которую невозможно повторить. Ойстрах похлопал его по плечу и спросил: „А ты свою запись слышал? Нет? Иди послушай“. В этом был весь папа — его доброта, его удивительное отношение к коллегам».

На церемонию открытия мемориальной таблички пришли ученики Леонида Когана, среди которых профессор Московской консерватории, скрипач Сергей Кравченко:

«Я счастлив тем, что продолжаю работать в этом классе. Помню, как Елизавета Григорьевна Гилельс настоятельно требовала, чтобы в этом классе работали его ученики. Кстати, надо сказать, Леонид Борисович по профессиональным и душевным качествам во многом обязан своей супруге. В этом году исполняется 100 лет со дня ее рождения. Хочу, чтобы об этих людях помнили всегда и всегда о них рассказываю своим ученикам».

В честь дня рождения Леонида Когана в Московской консерватории пройдет несколько концертов.