«Год Вайнберга» продолжается

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 13.11.2019

Проект, посвященный столетнему юбилею Мечислава Вайнберга, близится к кульминации. Впереди множество концертов в Москве, Петербурге и других регионах — всего более тридцати площадок.

Куратор проекта Андрей Устинов считает, что творчество Вайнберга — зеркало трагических событий прошлого века:

«Музыка Вайнберга тесно связана с его судьбой. Возможно, даже больше, чем у других композиторов его времени. Здесь и потеря семьи, и потеря родины, и сталинский застенок, 78 дней в Бутырке — всё это не могло не отложить отпечаток на его творчестве. Очень много серьезнейших проблем и исторических трагедий, через которые прошел композитор, но при этом он смог сохранить свой талант и выразить в творчестве и себя, и время».

8 декабря, в день рождения композитора, в Государственном институте искусствознания пройдет международная научная конференция «Судьба и творчество Вайнберга», на которой соберутся исследователи творчества юбиляра. Одна из изюминок проекта — презентация новых томов Собрания сочинений композитора. Конференция завершится концертом в Бетховенском зале Большого театра, где выступит Камерный оркестр Большого театра. За дирижерским пультом Михаил Цинман.

Как признаются организаторы, проведение конференции было бы невозможно без сотрудничества с Институтом Адама Мицкевича в Варшаве. Для руководителя группы экспертов этого института, музыковеда Александра Ласковского слушать музыку Вайнберга не просто:

«Его музыка, с одной стороны, гениальная, а с другой стороны, очень грустная, потому что она напоминает о самых тяжелых годах нашей истории. Эта музыка очень сильно влияет на душу, и мне она очень нравится. Я очень люблю слушать Вайнберга, но после концерта мне нужно немного отдохнуть. И тогда я слушаю Баха и Шопена, чтобы стать ближе к человечеству, которое не прошло через все те события, которые стали судьбой Мечислава Вайнберга».

Юбилейный год не заканчивается с календарным. Концерты, посвященные Вайнбергу, будут идти до конца апреля.