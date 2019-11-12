Открытие памятника Михаилу Ипполитову-Иванову

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 12.11.2019

Памятник Михаилу Ипполитову-Иванову открыли сегодня у стен Музыкально-педагогического института в Москве.

Ипполитовка отмечает сразу две знаменательные даты: 160 лет со дня рождения выдающегося композитора и педагога, и столетие учебного заведения. Ректор института Валерий Иосифович Ворона поделился впечатлениями о событии.

Валерий ВОРОНА: «Мы отдаем дань великому соотечественнику, который закладывал основы нашей музыкальной культуры, нашей системы музыкального образования, которая стала лучшей в мире, и делал это в самые лихие годы - Первой мировой войны и Октябрьской революции».

С поздравлениями выступает множество гостей – среди них композитор Максим Дунаевский, журналист Йосси Тавор и писатель Борис Евсеев.

Максим ДУНАЕВСКИЙ: «Великий поклон людям, которые создали этот институт, выпустивший в мир столько звезд. Первый камень, заложенный Ипполитовым-Ивановым, был заложен и во все музыкальное образование Советского Союза. Я уверен, что памятник – это не только камень. Он будет служить духовным подспорьем».

Памятник в подарок институту преподнёс скульптор Айдын Зейналов из Российской академии художеств. На создание монумента ушло почти 7 месяцев, на протяжении которых автор вдохновлялся музыкой композитора.

Валерий ВОРОНА: «О создании памятника и реконструкции здания мы говорили очень давно. Этот проект, как и многие другие, осуществился благодаря инициативе энтузиастов. Мы рады, что смогли его осуществить. Это результат душевного отношения людей друг к другу, к миру, к будущему нашему. Теперь Михаил Михайлович будет здесь, и многие поколения смогут им вдохновиться»

Открытие памятника дало старт целому ряду юбилейных мероприятий, которые подготовила Ипполитовка на 2019-2020 годы. Гостей ждёт масштабный гала-концерт в Большом зале Московской консерватории 3 декабря, постановка оперы Ипполитова-Иванова «Ася» на сцене «Геликон-оперы», также институт выпустит юбилейный альбом, посвящённый истории института.

Текст и фотографии: Анна Чичагова