Да здравствует Виолончель!

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 11.11.2019

Фестиваль «Vivacello» стартовал в Москве. В программе российские премьеры и редкие сочинения. Виолончель представят во всей красе: сольно, в ансамбле, в сопровождении оркестра, а также в джазовых концертах.

Открылся смотр на сцене концертного зала «Зарядье». Первым прозвучавшим сочинением стал Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна. С Симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония» выступил Нарек Ахназарян.

Нарек АХНАЗАРЯН: «Изюминка произведения в том, что оно очень армянское. Оно сочетает и классические формы, но в то же время армянские мотивы и темперамент там чувствуется. Для меня это произведение особо ценно, когда я его исполняю, я знакомлю публику с частичкой Армении».

Один из главных гостей — польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Он приезжал на открытие первого «Vivacello». В этот раз, как и 11 лет назад, прозвучало созерцательное Concerto grosso № 1 для трёх виолончелей с оркестром.

Кшиштоф ПЕНДЕРЕЦКИЙ: «Виолончельный звук — это большая красота. Потому что ни у одного другого инструмента нет такого объёма и возможностей. Виолончель хорошо звучит соло, но если написать для сотни инструментов, то величие сохранится».

Повторить успех первого смотра и вновь почтить маэстро Пендерецкого решил художественный руководитель «Vivacello» Борис Андрианов.

Борис АНДРИАНОВ: «Это позднее сочинение Пендерецкого, когда он пришёл к более ясному стилю. Яркое произведение, к тому же для трёх виолончелей. Я бы сказал, что это большое высказывание трёх пожилых мужчин. Вся человеческая мудрость есть в этой музыке».

Сам Андрианов вместе с баянистом Николаем Сивчуком солировал во время исполнения российской премьеры «La reve da Maya» («Меча Майи») французского композитора Самюэля Струка. Это путешествие по сну двухлетней девочки Майи, которую переполняют чувства и впечатления.

Самюэль СТРУК: «Я гитарист и пишу для этого инструмента, но могу сказать, что выразительные возможности виолончели намного больше. У акустической гитары маленькая вибрация, но у виолончели диапазон гораздо шире. Он схож с человеческим голосом: может быть томным, низким и пронзительно-высоким».

Фестиваль «Vivacello» будет идти в Москве 10 дней. Следующий концерт состоится 12 ноября во флигеле «Руина» музея архитектуры имени Щусева. Прозвучат сочинения для виолончельных ансамблей.

Никита Курочко