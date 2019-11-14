Голодные до оперы

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 14.11.2019

Классическая опера перестает быть вещью в себе. В заповедную территорию, обрамленную именами Моцарта, Верди, Россини, Пуччини, Чайковского и других великих композиторов стали пускать не только интеллектуалов от искусства, но и дилетантов. Под них все чаще выстраивают программы фестивалей и пресс-конференций. Вопросы о творческих устремлениях известных исполнителей постепенно уходят на второй план. Интересы нового зрителя крутятся вокруг бытовой части портфолио звезд: их кулинарных пристрастий, финансовых доходов, семейных отношений. Стоит ли бить тревогу по поводу того, что информационное сопровождение серьезных музыкальных проектов подстраивается под потребности обывателей?

Феномен популярности оперной дивы Анны Нетребко может помочь ответить на этот вопрос. Анна стала активной проводницей сформировавшегося общественного заказа - будь проще и к тебе потянутся люди. Певица принялась охотно рассказывать о том, что она вкушала перед премьерой постановки, где у нее очень сложная партия, требующая не только вокального мастерства, но и физической выносливости. Нетребко стала искать путь к сердцам рядовых зрителей без «культурных заморочек» и нападок на многочасовые оперы Рихарда Вагнера.

В своё время Анна рассказывала, что она не хочет петь музыкальные полотна этого композитора из-за трудностей c немецким текстом. Но тема быстро сошла на нет. Массовый зритель не увидел интриги в этих речитативах — не хочет петь по-немецки, пусть поет на других языках. Неувязка оказалась и в том, что в послужном списке россиянки все-таки оказалась Эльза из «Лоэнгрина» на сцене Дрезденской оперы (премьера май 2016 года). Правда, Анна после премьеры призналась, что она не запомнила ни одного слова в своей партии - перед глазами во время действия был немецкий текст.

Смазанный дебют в роли скандалистки заставил Анну внести коррективы в свою пиар-компанию. Блистательная певица теперь предпочитает с пугающей непосредственностью писать в соц. сетях посты на околосветские темы: кроме пассажей о диете, звезда делится переживаниями по поводу стремительного похудения своего мужа и сценического партнера Юсифа Эйвазова, категорично заявляет, что вокалистам нельзя качать пресс. Нетребко «взрывает» интернет откровениями о том, что она не прочь в конце недели выпить с друзьями любимый все теми же немцами хмельной напиток. Дама публикует снимки, где лихо отплясывает на столе без приличествующих персоне ее уровня тормозов.

На горячей теме о любви к быстрой езде выезжает и самый красивый тенор современности Йонас Кауфман. На его сайте, например, написано, что он водит BMW мощностью 447 лошадиных сил, живет в высокотехнологичном доме и вообще питает слабость к дорогим штучкам. Роскошный же голос артиста тускнеет, количество концертов Кауфмана сокращается. Слабая половина человечества почти в шоке от ожидания возможного скорого ухода кумира со сцены и ломится на его выступления.

Сопрано Ольга Перетятько никак не хочет быть тенью Анны Нетребко в угоду надоедливым критикам. Ольга усиленно подчеркивает, что любит делать вещи, которые раздражают Анну, например, заниматься спортом. Хобби Перетятько — это многокилометровые пробежки, у певицы есть красный пояс по карате. Муж россиянки – итальянец по фамилии Мариотти. С ним звезда съедает на ужин спагетти, не заморачиваясь диетами. Ольга признается, что перед спектаклем часто ест стейки с кровью, так как на сцене работает на износ, полностью сжигает не только лишние калории, но и драгоценные нервные клетки. Артистка генерирует интерес к своей персоне и спектаклям, в которых участвует. Народ принимает приглашение вокалистки и идет смотреть на нее в операх Россини, которые удаются Ольге лучше всего. Модельная внешность Перетятько постепенно отступает на второй план, на первый выходит ее бескрайнее сопрано, не знающее тембровых берегов.

Зрителю в массе своей совсем не интересно, что за безупречным звучанием оперных голосов стоят годы монотонных занятий, тренировка памяти, изматывающие репетиции. Поэтому зачем рассказывать голодной до хлеба и зрелищ публике об этой невкусной закулисной кухне. Тем более, как только звезды начинают халтурить на сцене, изменять профессионализму, все их тусовочные интервью становятся фальшивкой.

Текст: Ирина Столярова