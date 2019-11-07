Как встали — так и спели

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 07.11.2019

Можно ли быть не первым номером в музыкальной профессии и не чувствовать себя ущербным? Можно, если петь во вторых сопрано в хоре. У этой женской партии совсем не второстепенная роль в коллективе, а самая наиглавнейшая. Именно вторые сопрано держат строй, не давая фальшивить сопрано первым, выводящим главную тему произведения, заметьте, во второй октаве на грани голосовых возможностей.

У вторых сопрано, более низких женских голосов, наоборот, не очень яркая партия, даже скучная, без запоминающихся мелодий. Но каждая артистка в этой группе точно знает, что без ее чистого интонирования хор, поющий а капелла, без сопровождения, скатится, не удержит тональность, потащит вниз не только первых сопрано, но и легкомысленных теноров.

Этим «соловьям» только дай повод схалтурить в верхней тесситуре. В хоре может быть и бас-октавист, само название голоса выдает его основную функцию — быть фундаментом хора. Но непривычно низкие басы — это большая роскошь, например, для учебных или любительских коллективов. Руководители певческих ансамблей дорожат басами-октавистами, они всегда на виду в самом прямом смысле этого слова — располагаются по центру в хоре, прямо напротив дирижера.

Расстановка по партиям в хоре — вещь наиглавнейшая. Оптимальная схема построения складывалась годами. Учитывали многие факторы: полет голосов, сочетаемость тембров. Вторые сопрано стоят по левую руку от дирижера, что, впрочем, исключает, понятие быть «левыми» на этом собрании поющих. Руководитель хора обязан одинаково хорошо владеть жестами обеими руками и, следуя партитуре, не обделять вниманием каждого поющего. Низкие сопрано часто оказываются во втором ряду. Пресловутая не первая нумерация местоположения не должна смущать. Наоборот, вторые сопрано имеют несколько преимуществ в схеме расстановки хора.

Начинается концерт, и потек из-за кулис человеческий ручеек. Кто последним выходит на сцену? Вторые сопрано. Кто первым покидает помосты — тоже вторые сопрано. Очень актуально, если концерт продолжается не один час.

Бывают, правда, редкие исключения. Например, в хоровой мистерии «Перезвоны» Валерия Гаврилина, длящейся порядка полутора часов, группа сопрано несколько раз покидает свое место и передвигается по сцене. Владислав Чернушенко в Капелле Санкт-Петербурга иногда на первый план выдвигает мужской состав, а женщин размещает за ним. Но то, что делает народный артист Советского Союза — это эксклюзив, позволенный только такому большому мастеру.

Или же первому президенту России. Многие помнят знаменитый окрик Бориса Ельцина в адрес высокопоставленных чиновников на одном из заседаний в Кремле, мол, не так сели. Подчиненные Бориса Николаевича стушевались, пересели и потеряли на этой мизансцене много нервных клеток.

Как восстановиться после эмоционального взрыва? Расширим круг участников темы, ведь выволочки от начальника получает практически каждый работающий человек. Один из рецептов смягчить стресс — записаться в хор. При отсутствии голоса не отчаивайтесь и проситесь во вторые сопрано, если вы дама, или вторые тенора, в том в случае, если вы являетесь представителем сильного пола. Психологическое расслабление и отключение от проблем гарантировано на первом занятии. Ведь когда дирижер смотрит на вас и умоляюще просит спеть фразу так, как будто это его последнее желание в жизни, самооценка сильно поднимается.

Текст: Ирина Столярова