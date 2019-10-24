«Дон Кихот» с хореографией Нуреева покажут в Москве

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 24.10.2019

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко готовится к первой балетной премьере 101-го сезона. Премьера обещает быть грандиозной – 25 октября зрителям покажут «Дон Кихота» в хореографической редакции Рудольфа Нуреева.

Эту версию известной постановки в России исполнят впервые. За восстановление редакции легендарного танцовщика взялся Лоран Илер, в прошлом – ученик Нуреева и этуаль Парижской национальной оперы.

Лоран ИЛЕР: «Это действительно оригинальная версия балета Нуреева, не изменённая и не адаптированная для России. Я думаю, что Рудольф был бы в негодовании, если бы мы что-то поменяли в хореографии. Это именно та версия, которую исполняют в Парижской национальной опере и других крупнейших театрах по всему миру».

Как и другие балеты Нуреева, «Дон Кихот» предъявляет очень высокие требования и к труппе, и к театру. Репетировать с солистами пригласили этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен. Все костюмы, которые зрители увидят на сцене, изготовлены по образцам парижской постановки.

Лоран ИЛЕР: «Я горжусь, что могу показать русской публике этот спектакль. Я выбрал именно «Дон Кихота», потому что это одно из лучших произведений, которые создал Рудольф Нуреев, и это один из моих самых любимых балетов. Мне нравится, что Рудольф видел «Дон Кихота» как большой классический балет. Он с большим уважением относился к Мариусу Петипа и считал, что балет должен иметь строгую структуру. «Дон Кихот» благороден и элегантен, и, конечно же, очень сложен. Совокупность этих черт делает балет невероятно интересным для зрителя».

Также для посетителей подготовили масштабную выставку фотографий Рудольфа Нуреева. Под стеклянным куполом в Атриуме театра представят экспозицию, в которой зритель сможет увидеть великого танцовщика на разных этапах его творческого пути. В основу коллекции легли работы Франсетт Левье – она создала множество портретов Нуреева, а также снимала его выступления. Фотографии Левье полны экспрессии и драматизма, они передают потрясающую энергетику легенды мирового балета.

Помимо этого, в выставку включили снимки визитов Нуреева в Москву и Ленинград, на которых зритель увидит танцовщика в неформальной обстановке. Выставка продлится до 12 декабря.



Текст и фотографии: Анна Чичагова