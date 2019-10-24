I Международный фортепианный конкурс стартует в Рязани

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 24.10.2019

Совсем скоро в Рязани открывается I Международный фортепианный конкурс. Пианисты из десятка стран соберутся, чтобы сыграть произведения русских композиторов – как классических, так и современных. С 30 ноября по 8 декабря Рязань станет музыкальной столицей России – весь город присоединится к фестивалю.

Подробнее о конкурсе и о том, как город готовится к такому масштабному проекту, рассказал губернатор Николай Любимов.

Николай ЛЮБИМОВ: «Идея конкурса возникла буквально на ходу – её озвучил Юрий Богданов на совершенно не связанном с музыкой мероприятии, сейчас он художественный руководитель конкурса. Это новый проект, аналогов которому нет нигде. Главная его цель – чтобы лучшие произведения русских классиков зазвучали более ярко и получили более широкое распространение в международном культурном сообществе. Кроме того, у молодых музыкантов будет возможность выступить перед известными импресарио. Мы очень гордимся, что конкурс впервые пройдёт именно на рязанской земле – это, в определённой мере, признание вклада наших земляков в русское искусство».

Конкурс с самого начала задумывался как международный. На первом этапе заявки подали исполнители из почти двадцати стран. Помогать с отбором согласились известные профессора и музыканты, они же войдут в состав жюри конкурса. Так, оценивать мастерство пианистов приедут почётный профессор музыки Университета штата Калифорния Эдуардо Дельгадо, ректор Ганноверской фортепианной академии Альберт Мамриев, профессор Кёльнской консерватории музыки и танца Андреас Фрёлих, профессор Центральной консерватории Китая Юньцзэ Чень и другие. Во главе жюри встанет профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Овчинников. О том, как проходил конкурсный отбор, рассказал автор концепции и художественный руководитель Юрий Богданов.

Юрий БОГДАНОВ: «Заявки подали пианисты из 17 стран. Критерия было всего два – возрастной ценз, поскольку у нас есть две группы, с 12 до 18 лет и с 19 до 30, и исполнение произведений русских композиторов. Процесс отбора начали в марте этого года в Ереване, а завершился он в июне в Вашингтоне. По итогам отобрали 55 человек, почти половина из них – иностранцы. Это будет масштабный конкурс с жюри мирового класса и большим призовым фондом. Мы хотим, чтобы призёры получили не только награды, но и путёвку в жизнь».

Конкурс держит большую интригу – пианисты заранее не заявляют произведения, которые они будут играть. Председатель жюри Владимир Овчинников поделился размышлениями о репертуаре.

Владимир ОВЧИННИКОВ: «Я очень надеюсь, что на этом конкурсе я смогу услышать не только музыку Чайковского раз семьдесят, как это бывает на других больших состязаниях, но и несправедливо забытые творения других наших композиторов. Это большая надежда и интрига этого конкурса. История нашей музыки показывает, что многие русские композиторы были гениальными пианистами, и это придаёт пианистическим конкурсам особый статус и интерес среди публики».



Рязанская филармония станет одной из основных площадок проведения смотра, другая крупная сцена – музыкальный колледж имени Пироговых. Весь конкурс будет открыт для зрителей. Кроме того, на открытии публику ждёт впечатляющий гала-концерт в исполнении членов жюри. Однако, соревнованием всё не ограничится. В городе устроят множество музыкальных флешмобов, циклы лекций про русских композиторов, а ещё члены жюри проведут мастер-классы в промежутке между I и II туром.

Конкурс продлится до 8 декабря. Организаторы надеются, что он станет регулярным и встанет в один ряд с крупнейшими мировыми конкурсами исполнительского мастерства, а также поможет укрепить международные культурные связи и открыть новые имена талантливых композиторов и исполнителей.

Текст и фотографии: Анна Чичагова