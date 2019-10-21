Мягкое вступление к опере

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 21.10.2019

Как заманить молодежь в оперу? Этим вопросом озабочены практически все музыкальные театры мира. Дистанцию между классическими шедеврами и современными тинейджерами стали сокращать — из «страшно» далеких 18-19 веков действие многих музыкальных драм переносится в наши дни. Эта «эпидемия» заразила многие знаменитые труппы.



Немцы преуспели больше всех. На сцене оперы Кельна, декорированной под скупо обставленный пентхаус, Дон Жуан из одноименного шедевра Моцарта при свете одной тусклой лампочки балуется наркотиками и затем вылавливает своих жертв для утех. В Гамбурге действие знаменитой оперы Верди «Набукко» происходит в зале заседаний ООН, а в финале представления главный герой оказывается в постели без всяких на то подсказок из общей сюжетной линии спектакля.

Респектабельная Метрополитен поставила «Риголетто» все того же Верди, стилизовав спектакль под Лас-Вегас 60-х годов прошлого века. Результаты таких «перевертышей», впрочем, оказывались зачастую не всегда очевидными в плане омоложения оперной аудитории.



Америка первой внесла свое веское слово в безумную гонку за нового зрителя. В США стали появляться небольшие площадки, собирающие аншлаги и восторженные отзывы в соцсетях. В Нью-Йорке возникает так называемая софт-опера, созданная по принципу стартапа. Маленькие и юркие оперные студии убивают сразу двух зайцев: талантливым певцам, которым пока не пробиться в большие театры, они дают шанс проявить себя. А ещё знакомят с оперным искусством людей, которые никогда не осмелятся пойти в тот же чопорный Мет, где обстановка для них непривычна, да и к тому же билеты дороги.



В софт-оперу билет стоит не больше 20 долларов. Чем не альтернатива ночному клубу? Никого дресс-кода. Сюда можно прийти в рваных джинсах и во время спектакля немного отвлечься, хлебнув кофе из прихваченного с собой стаканчика. Новоявленные музыканты не делают ничего радикального с классическими партитурами. Не успевшие заболеть звездной болезнью певцы не насмехаются над замыслами великих композиторов. Артисты-стажеры уважают оперу, что нынче не свойственно даже некоторым крупнейшим оперным режиссерам.



Что-то похожее над предоперу в свое время сделал «Геликон». Московский театр представил «Деревенские истории» на музыку «Крестьянской кантаты» Баха. Представление получилось веселым и непринужденным. Публику не только угощали солодовым напитком, но и знакомили с другим Бахом: не солидным дядькой в парике, а эдаким юморным стариком. А музыка была первозданно восхитительная. Равно как и сами исполнители.



Может быть, с подобных проектов и надо начинать знакомить с классикой неискушённого российского зрителя, и поставить на поток такие эксперименты?

Текст:Ирина Столярова