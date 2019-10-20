Адреналин в ля мажоре

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 20.10.2019

Волнение, смешанное с азартом — Гнесинская академия встряхнула Россию и зарубежье «Всеобщим музыкальным диктантом». В субботу, 19 октября, в стенах Гнесинки вспоминал школьные годы Андрей Ноздреватых.

Анкеты заполнены, нотные листы подписаны...

«Тональность ля мажор», — объявляет преподаватель Гнесинского училища Юлия Наумовна Кривицкая. В аудитории собрались ученики старших классов музыкальных школ. После пропевания хором звукоряда Юлия Наумовна играет диктант, старательно подчёркивая сильные доли, чтобы дети могли определить размер. С первого раза это сделать не удалось — у собравшихся сложились разные мнения относительно услышанного: одни считали, что диктант следует писать в размере 2/4, другие высказались за вальс — 3/4. И оказались правы. Наличие затакта ни у кого сомнений не вызвало.

«Всеобщий музыкальный диктант» Гнесинка проводит в третий раз, и набралась опыта, что видно по организации процесса: всё чётко просчитано, оформлено, никакой суеты и сумбура. Специально для проекта композиторы написали музыкальный материал, и у каждой возрастной группы был свой уровень сложности диктанта. Авторы заданий — профессор Гнесинки Виталий Владимирович Алеев и выпускник академии Святослав Оводов. Их музыкальные фантазии и расшифровывали участники проекта — за 8 или 12 проигрываний в течение 50 минут пытались записать нотами по слуху то, что на рояле играл иллюстратор.

У руководителя теоретического отдела Гнесинского училища Наталии Валентиновны Бойцовой огромный опыт в исполнении музыкальных заданий: «Если человек не научился писать диктант в музыкальной школе, то потом, за четыре года обучения в училище очень трудно дорасти до уровня, который необходим для поступления в вуз. Это самая большая проблема».

Помимо десяти уровней сложности, предусмотренных для учеников школ и училищ, есть ещё и «профессорский» — для профессионалов. Уже не в первый раз на «Всеобщий музыкальный диктант» испытать свои силы и острые ощущения приезжает пианистка Екатерина Мечетина: «Мозги вскипают. Невероятное быстродействие. В повседневной исполнительской жизни у меня происходит обратный процесс — я вижу нотный текст, и мне нужно его прочитать. А здесь я слышу звуки, и мне их надо записать нотами. Все знания остались, но почему-то из всего курса сольфеджио труднее всего вспомнить правила ритмической группировки длительностей: как надо записать какие-нибудь триоли или залигованные ноты. Всё это, особенно в сложных моментах, сейчас вызывало заминку. Но абсолютным слухом я не обижена, поэтому со звуковысотностью никаких проблем. А в принципе очень интересно узнать, где я была неправа.

Сейчас я дождалась последнего проигрывания и до последней секунды проверяла случайные знаки и тому подобное. Но этот диктант раза в три сложнее того, который мы писали при поступлении в консерваторию. Приходится всё вспоминать в авральном режиме. Но мне очень нравится! Я, кстати, очень люблю и диктанты по русскому языку, и их иногда пишу. Но музыкальные, конечно, ближе душе. Мне кажется, что таким, как я, которые лет 20 не писали музыкальных диктантов — в 1996 году я поступила в консерваторию и с тех пор не писала, — за смелость дают сертификаты участников. А оценки — это уже дело другое. В прошлый раз я получила „четыре с минусом“, если не ошибаюсь. Но у меня было абсолютное счастье. Как человек, который разные проекты пытается придумать, я начинаю белой сияющей завистью завидовать тем, кому удаётся что-то новое придумать. Аналогов этому проекту не было».

Численность участников проекта по сравнению с прошлым годом выросла более чем в два раза. Нынешний «Всеобщий музыкальный диктант» писали 5 тысяч человек из почти 70 российских городов, а также зарубежья — Белоруссии, Италии и других стран. Свои оценки смельчаки узнают 28 октября, когда организаторы на пресс-конференции объявят результаты и наградят отличников.

Как научиться писать музыкальные диктанты?

Шесть советов от руководителя теоретического отдела Гнесинского музыкального училища Наталии Валентиновны Бойцовой:

1. Сначала надо разобрать целое — структуру музыки. Даже если диктант короткий, всего лишь 4 такта, то его тоже можно проанализировать. Например, определить, сколько было фраз.

2. Попробовать обозначить буквами тематические элементы — слова, из которых состоит диктант. Музыка — такой же язык, как и словесная речь. И надо разбираться в структуре. Если вы нашли фразы, обозначьте их буквами: одинаковые фразы — одинаковыми буквами, разные фразы — разными.

3. Есть такой приём: разделить высоту и ритм. Можно сначала записывать ноты, а потом ритм. Такая последовательность будет удобна тем, у кого абсолютный слух. А можно и наоборот — сначала записать ритмический рисунок. Если есть ритмический рисунок, то есть и форма — время, в течение которого развёртывается диктант. Иными словами, сначала нужно услышать целое.

4. Очень важно выработать навык стенографирования — записывать быстро.

5. Практикуйтесь регулярно. Запись одного диктанта в неделю поможет только поддерживать какие-то навыки. А чтобы научиться, диктанты писать надо ежедневно.

6. Верьте, что у вас получится!