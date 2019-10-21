Московский Моцарт Курентзиса

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 21.10.2019

Реквием Вольфганга Амадея Моцарта перестает быть исключительно загадкой великого австрийского классика в тот момент, когда к произведению прикасается рука дирижера Теодора Курентзиса. Грек заколдовал гениальную партитуру необычными трактовками и без малого десять лет доводит публику до мистического восторга каждым своим показом этого сочинения.

Предстоящий московский концерт Курентзиса в Большом зале консерватории станет для дирижера неким эпиграфом к новому этапу творческой деятельности. 23 октября публика услышит оркестр и хор musicAeterna как самостоятельные единицы, уже без привязки к Пермскому оперному театру. Как обыграет этот развод мастер музыкальных перформансов Теодор Курентзис?

47-летний музыкант относится к тому разряду современных дирижеров, которые щедро обрушивают на публику эмоциональные заряды. Аутентичная манера подачи материала Теодора не должна никого при этом смущать. Во взгляде грека читаются не только мажорные и минорные куски нотного текста, но и тональность его общего душевного состояния. Это вам не Мравинский, который выдавал щемящие душу мелодии с каменным выражением лица.

Два года назад Курентзис привозил Реквием Моцарта в Москву. «Черная кошка» уже тогда пробежала между музыкантом и дирекцией Пермской оперы. Но широкая общественность об этом ничего не знала. Многоуважаемые критики устроили целый чемпионат по количеству хвалебных отзывов о выступлении музыканта и его коллективов в Московской филармонии. Черные сутаны хористов и темное одеяние самого маэстро воспринимались как некая концептуальная находка Курентзиса, нашедшего в музыке Реквиема исключительные свет и любовь. Как несуразные ботинки Теодора на толстой подошве с красными шнурками вписывались в этот ангельский сценарий, маэстро так и не объяснил.

Поэтому у обладателей билетов на предстоящий концерт Курентзиса с Реквиемом Моцарта есть все основания сосредоточить внимание на обуви дирижера. Теодор на сей раз выйдет на сцену в своем фирменном прикиде или же сменит имидж? Ведь Пермский период остался для артиста в прошлом. У него наступила новая веха в карьере, связанная с Питером. Почему бы Теодору не появиться на публике во фраке молочного цвета, так созвучного белым ночам города на Неве?

При этом у той части аудитории, которая готова искать истинные сакральные смыслы в Реквиеме Моцарта и наслаждаться водопадами гармоний в Lacrimosa, есть своя интрига. Она касается как раз этого номера, который в русском переводе музыканты по-простому называют «Слезная». Ранее Курентзис после Lacrimosa исполнял вставные куски – недописанный Моцартом Amen, а в другом месте партитуры пел русскую «Осанну» Сергея Загния. Кстати, маэстро до сих пор не объяснил, какую смысловую нагрузку несет эта задумка. Может быть, на этот раз Курентзис откроет нам тайну своих музыкальных видений и выступит с речью, не менее пламенной, чем его последние интервью в СМИ и посты в соцсетях.

Текст: Ирина Столярова