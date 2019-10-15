Ни слова про харассмент

Рецензии и репортажи

Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 15.10.2019

Пласидо Доминго выступит в московском «Крокус Сити Холле» 17 октября. В преддверии концерта в информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция. «Я часто приезжал в Россию, раз пятнадцать точно. Очень счастлив вновь быть в этой стране. Надеюсь, что концерт получится прекрасный», — отметил певец.

Программу подготовили из хитов разных жанров, но обещали, что не обойдётся без сюрпризов. «В первом отделении прозвучат оперные номера, но мы также хотим, чтобы публика услышала другие жанры: сарсуэлу, оперетту, мюзикл и не только, — рассказал Пласидо Доминго. — Многие любят оперу, но кому-то хочется послушать и что-то еще».

В концерте примут участие сопрано Мария Катаева и Оксана Шилова, за пульт Симфонического оркестра «Новая Россия» встанет Юджин Кон. Специальные гости программы: Пласидо Доминго-младший и Юрий Башмет. «Я немного буду дирижировать. Волнительно, потому что Пласидо Доминго — тоже дирижёр. Он будет дирижировать одной пьесой. И это для меня волнительно, ведь я буду солировать, — отметил Башмет. — Когда я вижу Доминго, то складывается впечатление, что я продолжаю жить на каком-то олимпе».



В центре внимания только концерт. Американские скандалы с Доминго в России словно не замечают. За всю пресс-конференцию ни одного вопроса про харассмент. Зато спросили об успехе в семейной жизни. «Время летит так быстро, не понимаешь этого, — сказал Доминго. — Кажется, что с Мартой мы встретились только вчера, а ведь в браке мы уже 57 лет. Мы живём музыкой, работаем как команда: готовим вместе мои программы. Мне повезло с ней в жизни. Она приехала в Москву вместе со мной. Здесь и мой сын Альваро. Скоро приедет и Пласидо, он тоже примет участие в концерте».

Стартовая цена билетов — 4 тысячи рублей, максимальная сумма за место в партере — 60 тысяч.

текст и фото — Никита Курочко