Перепеть «Перезвоны» Гаврилина

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Подборка рецензий и репортажей журналистов радио "Орфей"

Дата выпуска: 15.10.2019

В поисках национальной идеи часто не хватает правильных направляющих. На помощь приходит музыка Валерия Гаврилина. Его хоровая симфония-действо «Перезвоны» — тот самый инструмент, который прочистит от фальши не только уши, но и мозги. Поиски смысла жизни, пусть и в театрализованно-певческом формате, — вещь сложная в плане репутационных рисков для всех участников этой мистерии, но, в первую очередь, для дирижера. Может быть, поэтому «Перезвоны» Гаврилина так редко исполняют на концертах и каждое представление воспринимается как своеобразная премьера.

Отнесенные к советской хоровой классике «Перезвоны» написаны почти 40 лет назад. 18 октября нынешнего года в зале «Зарядье» Николай Азаров представит московской публике свежий взгляд на вечные ценности Гаврилина. Маэстро выведет на сцену Большого зала сразу два своих коллектива — Московский областной хор имени Кожевникова и Академический хор русской песни радио «Орфей». Азаров пошел на смелый звуковой эксперимент, объединив одномоментно две вещи, казалось бы, несовместные — академические и народные голоса. В итоге получился тембровый микс.

В «настоящей» премьере «Перезвонов», случившейся 17 января 1984 года, пели исключительно хоровики-академики. Кстати, Николай Азаров тоже мог бы участвовать в том представлении наравне с другими своими однокашниками из хорового училище имени Свешникова. Но парню помешало включиться в проект его учеба... в Московской консерватории. Если бы Николай Николаевич занимался дирижированием в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, то он бы в тот исторический вечер стоял вместе с хоровиками-гнесинцами и артистами Московского камерного хора Владимира Минина на сцене Большого зала Ленинградской филармонии.

«Усиленный» состав хора требовала сочная партитура — часть певцов исполняла собственно главные темы, остальные «изображали» аккомпанемент. Для таких своеобразных вокальных подпевок и пригласили студентов Гнесинки. Для них это выступление открыло глаза на профессию. Ребята попали в концерт по счастливой случайности и одновременно закономерно. Студенческим хором Гнесинского института тогда руководил ассистент Владимира Минина Владимир Семенюк. Он и отобрал самых голосистых учащихся для первого представления «Перезвонов».

Многие студенты буквально падали с ног во время программы — бессонная ночь в поезде Москва-Ленинград, бесшабашное веселье в купе, анекдоты вместо повторения партитуры, потом с вокзала прямая дорога на утреннюю репетицию. На премьере в ушах звенело от перевозбуждения и чистоты интонации. В голове время от времени синкопировало напутствие, данное деканом перед ответственной поездкой — она просила ребят не посрамить вуз, предупредила об оргвыводах нарушителей дисциплины и высоких музыкальных канонов мининского хора. Студенты не подкачали, верх взял не страх перед деканом, а авторитет Владимира Минина. У него петь плохо невозможно, даже стыдно.

На концерте был аншлаг. Зрители долго бисировали, на лицах людей читалось неподдельное удивление от мастерства тех же хористов, которые из привычных мумий превратились в поющие жемчужины, каждый певец стал уникальной «единицей», встроенной в единый ансамбль поющих эмоций и фраз, повинуясь властной руке дирижера.

Часть публики пришла на выступление, «купившись» на имя Василия Шукшина, написанное в подзаголовке к сочинению. Писатель был очень модным в застойные годы из-за своего смутьянства и разухабистой свободы, не совдеповского мироощущения. Меломаны же жаждали услышать исключительно опус Гаврилина, который композитор считал своим музыкальным посланием современникам и потомкам.

«Перезвоны» по музыкальному языку действительно трудно считать хрестоматией хорового искусства в чистом виде. Безупречная стройность гармонии очевидна. Что, впрочем, не мешает причислять произведение к авангарду. Автор опередил время.

Гаврилин, размышляя о судьбах родины посредством сцепок нот и погружаясь в очень личные сферы, дает дирижеру полную свободу творчества. Вот и сегодня очень интересно узнать, как признанный мастер Николай Азаров определится со своими одновременными пристрастиями к академической музыке и фольклору. В любом случае, немного истинно русской музыки на фоне вездесущего западного барокко явно разнообразят концертный рацион искушенной столичной публики.

Текст Ирина Столярова