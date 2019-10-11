«Красота и правда оперы» в Музее музыки

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 11.10.2019

Первая выставка, посвящённая творчеству Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, открылась в Музее музыки. Совместно с музеем Большого театра и Государственной исторической библиотекой, специалисты Музея музыки собрали коллекцию нотных автографов, редких фотографий и сценических костюмов первых оперных постановок к двойному юбилею великих композиторов.

Известно, что Модест Петрович успел завершить лишь одну из пяти своих опер, «Борис Годунов». Значительная часть его творческого наследия знакома публике благодаря труду Николая Римского-Корсакова, который после кончины своего друга почти тридцать лет дописывал, редактировал и издавал его работы. Директор Музея музыки Михаил Брызгалов рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при подготовке выставки.

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Мы начали заниматься экспозицией в начале года и надеялись, что быстро сможем подготовить выставку. Однако, когда мы копнули материал и осознали, что о Мусоргском и Римском-Корсакове ещё не было сделано ни одной выставки, нам пришлось переосмыслить весь проект».

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Обнаружить получилось настолько много, что мы 7 октября открыли экспозицию в Будапеште, сейчас открываем её в Музее музыки, а через несколько недель у нас такая же выставка пройдёт в Ульяновске. Везде представим разные экспонаты – у нас получилось найти действительно много материалов, и мы хотим как можно шире показать их публике».

Выставку поделили на 5 частей по числу воплощённых опер. Первые два раздела посвящены «Борису Годунову» и «Хованщине», самым популярным и широко известным сочинениям композитора. Остальные части экспозиции представляют оперы «Саламбо», «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка». Каждый раздел отражает основные этапы истории этих произведений. Посетители смогут увидеть рукописи и документы, афиши, настоящие костюмы, в которых выступали Фёдор Шаляпин и Ирина Архипова, а также фотографии первых исполнителей «Бориса Годунова» и сценографии известных художников Фёдора Федоровского, Константина Коровина и Кузьмы Петрова-Водкина. Однако, уникальные экспонаты – не единственное, чем готова удивить «Красота и правда оперы».

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Неотъемлемая часть нашей выставки – это музыка. С утра до вечера посетители смогут услышать фрагменты знаменитых произведений Модеста Мусоргского. Я думаю, что эта выставка будет востребована и после того, как пройдёт юбилейный год этих композиторов. Здесь много редких материалов, многие из них выставляются впервые за всю историю музея».

Сейчас выставка занимает центральное место в экспозиции Музея музыки. Увидеть редкие материалы можно до начала декабря.

Текст и фотографии: Анна Чичагова