Кремона музика

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 07.10.2019

Здесь запросто можно встретить всемирно знаменитых солистов, которые заходят в тот или иной павильон, берут понравившуюся им скрипку или виолончель с выставочного стенда и устраивают импровизированный концерт, забывая обо всем на свете. В Кремоне прошла ярмарка музыкальных инструментов «Cremona Mondo Musica». Из Италии репортаж Романа Берченко.

Само слово «Италия» звучит как музыка — особенно для людей, связанных с искусством. И речь не только об архитектуре, живописи или скульптуре. Итальянская музыка на протяжении веков была законодательницей мод, открывала миру целые сферы и жанры музыкального искусства, рождала величайших гениев. Флоренция — родина оперы, Венеция — центр органного и хорового исполнительства, Рим — столица оратории... Этот список бесконечен.

Но даже на этом блистательном фоне есть в Италии особый город, при упоминании которого сразу учащается пульс у любого музыканта. Это Кремона — родина Амати, Страдивари, Гварнери, место, где были созданы величайшие струнные инструменты в истории, звук которых и сегодня восхищает, потрясает, шокирует своим совершенством. До сих пор в Кремоне буквально на каждом шагу можно встретить вывески струнных мастеров — кажется, что их здесь больше, чем жителей города. А буквально из каждого открытого окна слышны божественные звуки скрипки.

Кремона — фантастически красивый город, даже по высочайшим итальянским меркам. Здесь сохранился средневековый и ренессансный колорит: в центре города почти нет современных зданий, и просто пройтись среди старинных палаццо и храмов — невероятное удовольствие.

Но Кремона — не только город музыки и искусства. Это одна из выставочных столиц Италии. На окраине города возведен современный экспозиционный комплекс, павильоны которого никогда не пустуют: здесь сменяют друга самые разные выставки, ярмарки, другие мероприятия.

Именно в этом выставочном пространстве уже много лет проходит одна из крупнейших в Европе ярмарок музыкальных инструментов — «Cremona Mondo Musica». Начиналась она, естественно, со струнных инструментов, но сегодня здесь можно увидеть, опробовать — и купить! — также аккордеоны, гитары, мандолины, рояли, пианино, клавесины, фисгармонии, реплики старинных лютней и прочие музыкальные деликатесы. Ярмарка традиционно проходит в последние выходные сентября, и на эти три дня сотни павильонов экспозиции превращаются в звучащую, звенящую всеми тембрами и красками музыкальную Вселенную. В сочетании с фантастически красивым внешним видом инструментов это зрелище просто завораживает.

Конечно же, «Cremona Mondo Musica» — прежде всего бизнес-мероприятие, куда со всего мира приезжают производители музыкальных инструментов и аксессуаров, с одной стороны, и музыкальные менеджеры, директора оркестров, ансамблей и просто музыканты — с другой. Здесь заключаются многомиллионные контракты, закупаются комплекты инструментов для десятков и сотен симфонических и камерных коллективов — в том числе и мирового уровня.

Однако все же основной дух ярмарки — не коммерция, а творчество. Здесь запросто можно встретить всемирно знаменитых солистов, которые заходят в тот или иной павильон, берут понравившуюся им скрипку или виолончель с выставочного стенда и устраивают импровизированный концерт, забывая обо всем на свете. И тогда послушать в великолепном исполнении сюиты Баха или каприсы Паганини сбегаются сотни человек, в том числе и продавцы, бросающие свои павильоны на произвол судьбы.

И вовсе не случайно «Cremona Mondo Musica» каждый год учреждает собственные награды, которых удостаиваются великие музыканты мира. В разные годы лауреатами этих премий становились Валерий Гергиев, Гия Канчели, Максим Венгеров. В этом году главный творческий приз выставки был вручен выдающемуся итальянскому скрипачу Сальваторе Аккардо, а церемония вручения премии была элегантно вписана в расписание десятков мастер-классов, концертов, презентаций, которые в течение трех дней проходят на ярмарке с раннего утра по позднего вечера.

Вот уже несколько лет «Cremona Mondo Musica» собирает у себя представителей музыкальных СМИ, чтобы обсудить главные вызовы времени, проблемы, встающие перед журналистами, освещающими тематику классической музыки. В этом году в фокусе специального круглого стола электронных и печатных СМИ из более чем 20 стран, представляющих Европу, Азию, Северную и Южную Америку, были две темы: алгоритмы деятельности музыкальных журналистов в социальных сетях, а также вопросы визуализации музыки, взаимодействия слышимого и видимого.

В рамках этого круглого стола прошла презентация нового выпуска нашего флагманского проекта «Возрождаем наследие русских композиторов», посвященного творчеству одного из крупнейших представителей отечественного музыкального авангарда — Леонида Половинкина. Показ документального фильма о личности и творческой судьбе композитора произвел среди журналистского сообщества настоящий фурор, вызвал громадный интерес и к музыке Половинкина, почти неизвестной за рубежом, и к нашим творческим проектам. Конечно, в такие моменты испытываешь чувство гордости за русскую музыку, за всю нашу культуру.

Текст: Роман Берченко