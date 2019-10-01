Оркестр кинематографии отмечает юбилей

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 01.10.2019

В октябре Российский государственный симфонический оркестр кинематографии отмечает 95-летие. В далёком 1924 году молодое искусство кино требовало достойного музыкального сопровождения – и получило его в виде небольшого, но высокопрофессионального коллектива под управлением Давида Блока. Сегодня оркестр с почти вековой историей продолжает создавать музыку для российских картин и строит масштабные планы. 5 октября коллектив устроит праздничный концерт, и гостей ждёт множество сюрпризов.

О специфике работы в киноиндустрии рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Скрипка. Маэстро возглавляет коллектив уже более 25 лет.

Сергей СКРИПКА: «Сейчас, впервые за долгие годы работы, у меня сложилась команда, на которую я могу полностью положиться и заниматься творчеством. С самого начала наш оркестр нацелен на то, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляет кино. А требования могут быть самые разные: сегодня нас могут попросить записать концерт Вивальди, а завтра – джаз. И музыканты должны уметь это играть, знать особенности, чтобы оркестр звучал правдоподобно».

В XXI веке коллектив придерживается высоких стандартов, которые заложила музыка советского кино. Именно оркестр кинематографии записал известные мелодии, которые звучат в фильмах «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В наше время оркестр часто выступает, но старается не выезжать на длительные гастроли. По словам дирижёра, коллектив зачастую неожиданно могут пригласить на запись. Тогда музыкантам приходится буквально за несколько дней выучивать материал и сразу его записывать.

Выступления оркестра давно полюбились зрителям, и совсем скоро он представит новую программу. Праздничный концерт приурочат не только к юбилею коллектива, но и ко дню рождения Сергея Скрипки.

Сергей СКРИПКА: «Этот концерт мы устроим на радость и себе, и залу. В нём примут участие наши друзья, актёры, режиссёры, певцы – мы работали с ними, но ещё не появлялись вместе на одной сцене».

Художественный руководитель не стал раскрывать всех секретов, но упомянул, что ожидает увидеть на сцене композитора Эдуарда Артемьева. Юбилейный концерт состоится 5 октября в Концертном зале имени Чайковского.

Текст и фотографии: Анна Чичагова