Vincerò!

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 22.07.2019

Оскароносный режиссёр Рон Ховард, автор «Игр разума», «Аполлона 13», «Кода Да Винчи», выпустил очередной документальный фильм о музыке. Первые два рассказывают о фестивале рэпера Джей Зи и становлении Битлз. Нынешний посвящён величайшему тенору двадцатого века — Лучано Паваротти.

Рон Ховард — неофит в опере. Он признавался, что не особо разбирается в этом жанре. Во время работы над лентой про битлов, продюсер Найджел Синклер обмолвился, что лейбл Decca Records, с которым сотрудничал Паваротти, ищет режиссёра для документального фильма. У Лучано была мечта: стать хорошим мужем, отцом и другом. А ещё этот заразительно-улыбчивый итальянец хотел открыть миру оперу. Режиссёр Рон Ховард решил открыть миру малоизвестную миру часть личности Паваротти и его оперу, которая была чудом и праздником.

По большому счёту, Ховард ничего не изобретал. Снял классическое документальное кино, которое показывает основные этапы в жизни главного героя от рождения до последних дней. Именно эта кажущаяся простота становится одним из главных достоинств ленты. Ни один художественный фильм о Паваротти, если бы его и планировали бы снимать, не добился бы такой искренности и чувственности. Режиссёра в ленте почти нет, он отходит на задний план и отдаёт руль Паваротти. Возникает ощущение, что сам Лучано рассказывает о своей жизни. Энергия этого удивительного человека делает всё сама. Вот молодой Лучано поёт в хоре вместе с отцом, тут мама убеждает сына основательно заняться пением, затем долгожданный дебют.

За плавностью повествования скрыта гигантская работа команды, которая создавала фильм. Пришлось пересмотреть десятки интервью, тысячи фотографий, записать 53 собственных интервью. Среди них есть совершенно уникальные с Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго. Согласиться на беседу их уговорила последняя жена Лучано Николетта Мантовани. Благодаря ей зритель увидит уникальные кадры, которые Николетта снимала сама. Кажется, что доброта и жизнелюбие Лучано всё же помогли преодолеть семейные конфликты. Интервью дала и первая любовь Паваротти — Адуа Верони. Впервые об отце на камеру рассказали дочери тенора. Но эти эмоции трудно считать в дубляже. Как ни пытайся, а актёры, пусть и очень хорошие, не могут своими голосами в полной мере передать интонации героев фильма. Особо ревностные зрители могут не переживать: фильм пройдёт в прокате как в дубляже, так и с субтитрами.

Звук — особое достоинство ленты. С помощью технологии Dolby Atmos звукорежиссёр Крис Дженкинс добивается максимально приближённого к реальности звучания. Ещё немного и можно оказаться среди многотысячной толпы на концертах Паваротти и его друзей или на концерте "Трёх теноров" в римских термах Каракаллы. Рон Ховард легко подаёт спорные для ревнителей чистоты жанра моменты: движение Лучано к поп-культуре, капризы певца или сплетни, что постоянно увивались за тенором. От начала и до конца режиссёр оберегает доброту, детскую доверчивость, силу и безграничную обаятельность Паваротти. Как ему удавалось не просто исполнять, а проживать музыку? Фильм не даёт прямого ответа. Но если внимательно всматриваться в глаза Паваротти, то всё становится на свои места. Источник вдохновения великого тенора — сама жизнь. В широкий прокат фильм «Паваротти» выходит 25 июля.

текст: Никита Курочко