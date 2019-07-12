«Созвездие» Сириуса

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 12.07.2019

Тринадцатилетнему Андрею Таранухе, кажется, абсолютно всё равно, что он стоит на большой сцене перед огромным залом, напоминающим кабину гигантского звездолёта из фантастических фильмов. Андрей играет Музыку. А слушателей в зале, наверное, совсем не заботит, что Андрею всего лишь тринадцать. И совершенно не имеет значения, сложное ли произведение исполняет Андрей, трудно ли оно ему даётся — ведь Андрей играет Музыку. В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» состоялся гала-концерт лауреатов Первого Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие».

Лауреат первой премии Андрей Тарануха родился в Севастополе, а живёт и учится в Санкт-Петербурге, в Лицее искусств по классу ударных инструментов. Молодой музыкант уже твёрдо знает, чем будет заниматься в жизни: «Я хочу сделать карьеру солиста. Я люблю все музыкальные стили, в каждом есть что-то своё. Мы здесь, в „Сириусе“, уже собрали замечательный ансамбль, когда играли собственную композицию для квартета ударных инструментов. Хотелось бы ещё раз собраться этой компанией и ещё раз сыграть эту пьесу и ещё что-нибудь новенькое».

Ансамбли сложились и у пятнадцатилетней гобоистки из Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Варвары Петровой: «Здесь у меня появилось много друзей, с ними будет грустно прощаться. Например, пианисты, нам, духовикам, помогали как концертмейстеры. Мы очень сдружились, мы поняли, что в будущем ещё будем играть и ещё обязательно встретимся».

Главная интрига вечера — судьба Гран-при. Именно во время гала-концерта жюри решало, кому же присудить главный приз. Он достался восемнадцатилетней скрипачке Марии Артеевой, уроженке Воронежа, а ныне ученице всё той же ЦМШ. Трофей Марии — скрипка, изготовленная одним из ведущих современных кремонских мастеров.

Мария АРТЕЕВА: «Я с этим инструментом познакомлюсь в Москве. И там я на нём уже буду играть, изучать его. А сейчас я играла на инструменте Азояна. Это мастер, у которого в Кремоне есть своя студия».

В борьбе за Гран-при не было пианистов. Дело в том, что первое место в номинации «фортепиано» не досталось никому. Председатель жюри, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин был суров: «Могли бы дать первую премию, ведь это всё-таки дети. Но поскольку у нас профессиональный конкурс, они уже сейчас должны понимать, что всё серьёзно. Не хотелось бы так говорить, но детство закончилось».

Член жюри и художественный руководитель конкурса, директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий музыкальные состязания не любит, но к «Созвездию» у него тёплое отношение: «На детском конкурсе для меня самое главное — перспектива. На взрослом, особенно когда участникам в районе тридцати лет и больше, перспектива тоже есть, но она другого рода. Здесь всё же дети. Временной промежуток их роста очень маленький. И то, как они себя показывают, например, в 15 лет может сильно отличаться от того, что будет, когда им исполнится 16».

Музыкальную эстафету в «Сириусе» продолжит всемирно известный пианист Рудольф Бухбиндер. Вместе с Дрезденской капеллой 12 и 13 июля маэстро исполнит все пять фортепианных концертов Бетховена.

Из Сочи Андрей Ноздреватых