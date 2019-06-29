Конкурс Чайковского: торжественный финиш. Vol.1

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 29.06.2019

Первый гала-концерт лауреатов Конкурса Чайковского прошел в зале «Зарядье».

После поздравительных слов Ольги Голодец и Валерия Гергиева Симфонический оркестр Мариинки, который открывал Конкурс десять дней назад в БЗК, исполнил хрестоматийное Адажио из «Щелкунчика».

Хит-параду лауреатов дал старт обладатель первой премии среди деревянно-духовых инструментов, флейтист Матвей Дёмин.

Вереница участников оказалась пёстрой и быстрой, как и положено на гала-концерте. Барокко сменяла музыка 20 века, пианиста — скрипач, флейту — тромбон. И вроде бы всё здорово и разнообразно, но невольно задаешься сразу несколькими вопросами. Как в таком изобилии можно выбрать обладателя гран-при? Насколько вообще объективно сравнивать исполнение, скажем, на тубе и на скрипке? Или женский вокал и мужской? Кто и как будет принимать конечное решение? Очевидно же, что на заключительных гала-концертах не присутствуют все члены жюри хотя бы одной из конкурсных категорий. Тем не менее, обладателя гран-при объявят 29 июня после концерта в Мариинке-2.

В целом, гала в «Зарядье» прошел ровно. Если бы не один забавный случай, который повеселил и публику, и дирижера, и оркестрантов. Перед тем, как на сцену вышел китайский валторнист Юн Женг (1 премия), у одной из слушательниц зазвонил телефон. Но вместо стандартной мелодии или попсового туц-туц прекрасная акустика «Зарядья» на весь зал протранслировала фрагмент из прокофьевского «Танца рыцарей». Улыбались все, смеялась половина.

Чего ждут слушатели в завершении гала-концерта лучших из лучших? Очевидно, выступления лауреата первой премии среди пианистов. Ну или симфонического Чайковского. Или фортепианного. Устроители вечера, видимо, решили разбить стереотипы вдребезги и под занавес вывели на сцену Дмитрия Шишкина (2 премия) с финалом из Третьего фортепианного концерта Сергея Прокофьева — мощной, танцевальной и жизнерадостной музыкой. А может, это тонкий намек на фаворита?

Наталия Сергеева

Фото: tch16.com