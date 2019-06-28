Истринский open-air

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 29.06.2019

«Лето. Музыка. Музей» — фестиваль под открытым небом стартует в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Первый концерт пройдёт 30 июня, билеты на него давно раскуплены. Пианист Кирилл Герштейн и Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова исполнят Рапсодию на тему Паганини Рахманинова и Пятую симфонию Малера. Для главного приглашённого дирижёра Госоркестра имени Светланова Василия Петренко играть сочинения австрийского композитора всегда удовольствие.

Василий ПЕТРЕНКО: «Играть симфонии Малера для меня всегда большое событие. Технически от дирижёра многое зависит в Пятой симфонии, она очень непростая. В течение полутора часов проживаешь отдельную жизнь на сцене».

Фестиваль состоится в Истре уже во второй раз. Прошлый смотр был пробным и прошёл успешно. Несмотря на пасмурную погоду и дожди во время концертов, зрители не расходились. Тучи могут появиться и в этот раз, на всякий случай запаслись дождевиками, но в стойкости публики организаторы не сомневаются. Художественный руководитель фестиваля Максим Дунаевский рассказал о главной цели смотра.

Максим ДУНАЕВСКИЙ: «Чтобы это был фестиваль международного уровня, это главное. Отработать фестиваль лишь бы как — это не задача. Задача одна — чтобы это были исключительно элитарные, мирового уровня солисты, дирижёры и оркестр. Это очень важно для публики, потому что она в следующий раз просто не придёт».

Ещё два музыкальных вечера состоятся 6 и 13 июля. В первом концерте Госоркестр имени Светланова под управлением своего художественного руководителя Владимира Юровского исполнит Пятую симфонию Чайковского и Концерт № 1 для скрипки с оркестром Шостаковича. Солировать будет Алина Ибрагимова. В программе заключительного концерта представят Пятую симфонию Прокофьева, Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона-Бартольди и увертюру «Светлый праздник» Римского-Корсакова. За дирижёрский пульт встанет Андрей Борейко, солистом выступит скрипач Илья Грингольц. Отдельную программу подготовили для юных зрителей: покажут спектакль Московской областной филармонии «Баллада о маленьком буксире». Также гости фестиваля смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим».

Текст — Никита Курочко