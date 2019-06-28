«На пути к доверию: русские в Японии»

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 28.06.2019

Япония — это государство с другой планеты. Таков один из самых частых стереотипов о Стране восходящего солнца. Но какая Япония на самом деле? С весны 2018 года по всей России проходила масштабная программа, которая пыталась ответить на этот вопрос. «Перекрёстный» год России и Японии подходит к концу, но культурный обмен продолжается. Премьеру фильма «На пути к доверию: русские в Японии» представили в Центре документального кино. Картина посвящена истории взаимоотношений двух стран и людям, которые стремились подружить народы.

Во время съёмок режиссёр Марина Киреева узнала Страну восходящего солнца с другой стороны.

Марина КИРЕЕВА: «Удивили люди. Японцы — это дети в самом талантливом возрасте, лет пяти. Я имею ввиду всю нацию. Они сохранили способность всему искренне удивляться и восхищаться: своим и чужим. При этом они очень тактичны».

Автором сценария выступил известный японист, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол России в Японии (1999-2006) Александр Панов. Создать врагов легко, построить крепкую дружбу гораздо сложнее, сетует Александр Николаевич.

Александр ПАНОВ: «Я занимаюсь Японией более 50 лет. Глубоко убеждён, что у нас вообще нет с японцами таких противоречий, которые в современную эпоху мы не могли бы преодолеть и жить мирно, дружно. У нас нет понимания, что японцы нам не угроза, не какие-то самураи, которые стремятся с мечом отнять наши территории».

Путь к доверию двух народов помогает проложить Международный фонд Шодиева. Директор его представительства в России, продюсер фильма Ольга Монахова считает, что русских и японцев роднит созерцательность.

Ольга МОНАХОВА: «Я очень много раз была в Японии. Меня поражает их трепетное отношение к природе, чувственное восприятие её красоты. Русскому человеку это тоже свойственно, мы любим созерцать наши просторы. Этим мы близки. Нам надо преодолевать стереотипы, налаживать отношения, чтобы наслаждаться культурой друг друга».

«На пути к доверию: русские в Японии» — это второй фильм из цикла, посвящённого отношениям России и Японии. Первая картина вышла в 2018 году.

текст — Никита Курочко