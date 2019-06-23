Конкурс Чайковского. Скрипачи выкладываются на тысячу процентов

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 25.06.2019

Большая часть пути пройдена, 25 июня вечером для пианистов, скрипачей и виолончелистов начинается финальный этап конкурса Чайковского. Виолончелисты из Малого зала Петербургской филармонии переместятся в Большой, пианисты по-прежнему будут играть в Большом зале Московской консерватории, а скрипачи отправляются в Концертный зал имени Чайковского. В третий тур у скрипачей вышли шестеро музыкантов: из России, США, Бельгии, Чехии и Республики Корея. Один из финалистов, россиянин Сергей Догадин надеется, что перед решающим рывком удастся немного восстановить силы.

Сергей Догадин: «Безумно жарко! Из-за этого играть было очень сложно. Но что поделаешь, условия бывают разные, нужно быть готовым ко всему. Плюс ещё волнение, конечно, играет свою роль. Настраиваешь себя на концертное выступление, но всё равно понимаешь, что это конкурс».

Трудно не только участникам, но и слушателям, особенно тем, от чьих оценок зависит судьба конкурсантов. По словам одного из членов жюри, Дмитрия Ситковецкого, самое сложное для судей, – быть максимально сосредоточенными и не упустить ни малейшей детали в игре музыкантов.

Дмитрий Ситковецкий: «Несколько дней подряд слушать выступления участников и оценивать их – задача не из простых. Все очень разные. Кто-то показал себя на первом туре лучше, кто-то наоборот, удивил во втором. Но это нормально, так обычно бывает часто. На данном этапе уже всё более-менее понятно, вырисовываются определённые фавориты. Но это лично моё мнение. Уровень у всех достаточно высокий, это безусловно. Для меня несколько странная история с предстоящим третьим туром. Концерт Моцарта и Чайковского пока не очень представляю вместе. Если говорить об атмосфере в жюри, то мы прекрасно общаемся, но это не значит, что мы мыслим одинаково. Наши реакции на того или иного конкурсанта разные. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И всё индивидуально. Музыка – это ведь не спорт и не наука, это восприятие».

О нюансах работы жюри на конкурсе Чайковского рассказывает ещё один представитель судейской комиссии Сергей Крылов.

Сергей Крылов: «Главная задача жюри — раскрыть артиста, понять, как он мыслит, чувствует, насколько он талантлив, представить его будущее в качестве потенциального победителя конкурса Чайковского. Всё же это одно из самых крупных и престижных состязаний в музыкальном мире. Поэтому на жюри лежит огромная ответственность. Мы должны быть сплочены вокруг музыки. В предстоящем финале очень важно держать в памяти каждое выступление участников в прошедших турах, чтобы дать максимально справедливую оценку. Так что работа жюри действительно многогранна и затрагивает множество аспектов. Мы оцениваем не только талант участника, но и его музыкальность, работоспособность, качество исполнения, школу, чувство меры, чувство стиля, ощущение композитора в том или ином произведении. Конечно, мы по-человечески устаём, так как всё идет в жёстком режиме, пауз мало, нагрузка большая. Но крайне важно каждому из членов жюри быть собранным и не пропускать ни одной ноты».

Один из финалистов конкурса Чайковского, бельгийский скрипач Марк Бушков даже накануне третьего тура остаётся сосредоточенным и удивительно спокойным.

Марк Бушков: «Сейчас у меня в голове уже звучат первые ноты Концерта Моцарта и фрагменты Концерта Чайковского. Эти сочинения я готовлю на третий тур вместе с моим наставником, профессором Эдуардом Вульфсоном. Без его мощной поддержки, я уверен, такого успеха не было бы. Потому что участвовать в конкурсе в 23 года — это одно, а вот в 28 — совершенно другие ощущения. Это уже огромная ответственность».

Как и многие участники конкурса Чайковского, Марк Бушков уверен, что зрители играют в этом проекте немаловажную роль. Для них хочется стараться и выкладываться на тысячу процентов.

Марк Бушков: «Здесь потрясающий зал и публика. Выходить на сцену было счастьем. Для меня самое главное во время выступления — передать всё возможное: всю любовь, каждую ноту, каждый звук произвести как можно более божественно, так, чтобы в сердцах людей возник отклик. Ведь музыка для этого и написана. Я считаю, что каждое произведение должно быть сыграно на тысячу процентов, и любой композитор этого заслуживает, как и зрители, которые пришли сюда. Поэтому если говорить о распределении сил на все этапы конкурса, то у меня не всегда это получается. Я выкладываюсь максимально. Возможно, в спорте умение грамотно распоряжаться своими ресурсами необходимо, но музыка — не спорт. Это абсолютно божественный вид искусства. Может и нужно учиться распределять свои силы, но я этого не умею».

Прослушивания третьего тура завершатся 27 июня. В этот день поздно вечером станут известны результаты конкурса Чайковского. А гала-концерты победителей пройдут в Москве 28 июня в зале «Зарядье» и 29 июня в Санкт-Петербурге, в Мариинском-2.

Текст: Марина Сёмина

Фото: пресс-служба конкурса Чайковского



