Конкурс Чайковского. Подслушано на втором туре у скрипачей

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 24.06.2019

Стены Малого зала Московской консерватории с трудом выдерживают накал страстей. Атмосфера накалилась настолько, что в пятницу днём случилось настоящее задымление, из-за которого второй тур начался на полтора часа позже. Но всё окончилось благополучно и вовремя — поздним вечером 22 июня жюри объявило имена финалистов.

Все эти дни аномальная столичная жара заставляла участников выкладываться из последних сил. Но несмотря ни на что, настроение у всех бодрое, а обстановка не конкурсная, а концертная. Если на первом туре зрители ещё присматриваются-прислушиваются к участникам, то скрипачей второго тура публика уже встречает как родных. Каждое выступление оканчивается оглушительными аплодисментами. По словам члена жюри Дмитрия Ситковецкого, такая поддержка слушателей невероятно радует и даже удивляет.

Дмитрий Ситковецкий: «Несомненно, конкурс — огромное испытание для всех. И тут важна атмосфера зала. Мне кажется, что для скрипачей очень хорошо, что первый и второй тур проходят в Малом зале. Главное, что отличает конкурс Чайковского от других состязаний — это наши зрители. Их тепло и участие играет огромную роль. Я был на многих турнирах, и могу сказать с уверенностью, что таких слушателей, как здесь, нет нигде. Публика относится к конкурсу с колоссальной страстью, поддерживает каждого участника, искренне переживает. И находясь в такой потрясающей атмосфере, кажется, что слухи о закате нашей профессии слишком преувеличены».

Публика Малого зала действительно удивляет: практически ни одного телефонного звонка во время выступлений, а между частями произведений — тишина. Некоторые из зрителей просто поражают глубиной восприятия происходящего. Ольга, одна из слушательниц второго тура, оказалась настоящим экспертом в делах скрипичных.

Слушательница Ольга: «Мне кажется справедливым решение жюри пропустить во второй тур именно этих участников, так как все они очень сильные. У меня уже есть фавориты. Это, в первую очередь, Ким Донгюнь, а также Леонид Железный и Марк Бушков. Ещё понравился Равиль Ислямов. Музыка Чайковского в его исполнении звучит прекрасно. Но вот Бетховен, на мой взгляд, не совсем получился. Кроме того, есть ощущение, что он ещё не подружился со своим инструментом, ходят слухи, что юноша недавно играет на скрипке Гварнери. Ну а в целом, каждый участник привносит в этот конкурс что-то своё, хотя и не все по-настоящему раскрывают душу. Ведь быть техничным и виртуозным — это ещё не всё. Всегда хочется услышать что-то сокровенное, прочувствовать отношение исполнителя к музыке и инструменту».

Своими впечатлениями об участниках второго тура делится Наталья, ещё одна гостья Малого зала. У неё к конкурсу Чайковского особенное отношение, ведь её сын-скрипач буквально на днях сдал вступительные экзамены в музыкальный вуз.

Слушательница Наталья: «Буду говорить откровенно, у меня есть вопросы к некоторым из участников второго тура. Даже не к участникам, а к жюри. Недоумеваю, почему во втором туре оказалась Чиса Китагава. Как мне показалось, она себя никак не проявила ни в первом туре, ни во втором. На мой взгляд, были скрипачи сильнее. Леонид Железный, так прекрасно сыгравший в первом туре, во втором как-то не был сосредоточен, и по форме всё немного развалилось. Что интересно, его программу повторила позже Лара Бошкор, и вот тут можно было действительно объективно сравнить. Лара показала класс. Альбрехт Мейер меня удивил и очаровал на первом туре, но, честно говоря, не ожидала большего эффекта дальше. А вот и зря. Этот немец во втором туре превзошёл мои ожидания. Его игра была сияющей — другого слова не могу подобрать. Это что-то феноменально прекрасное. Другая культура, другие ценности, не до конца нам понятные, но невероятно трогательные. А то, как Альбрехт слышит полифонию, двойные ноты, просто поражает! Ким Донгюнь, безусловно, остался на той профессиональной высоте, которую взял в самом начале конкурса. Здесь всё идеально, больше добавить нечего. Айлен Притчин, конечно, зажёг во втором туре. Мы все забыли, что мы на прослушиваниях. Это был настоящий кураж. Мы стали свидетелями потрясающего концерта и получили огромное удовольствие. Это было, пожалуй, самым ярким впечатлением от второго тура».

Для Николая, слушателя скрипачей второго тура, каждый конкурсный день — настоящий праздник.

Слушатель Николай: «Я стараюсь не пропускать ни один конкурс Чайковского. Впечатления всегда поразительные. На мой взгляд, с каждым годом уровень исполнителей становится всё более высоким, а жюри всё более требовательным. Программы сосредоточены уже не столько на демонстрации технических возможностей, сколько на интеллектуальном исполнении».

Теперь все причастные к конкурсу Чайковского с нетерпением ждут третьего тура. В финал прошли шесть скрипачей. Это Айлен Притчин и Сергей Догадин из России, Маюми Канагава из США, Марк Бушков из Бельгии, Милан Аль-Ашаб из Чехии и Ким Донгюнь из Республики Корея. Решающие прослушивания стартуют вечером 25 июня. Для струнников они пройдут в Концертном зале Чайковского.

Текст: Марина Сёмина

Фото: пресс-служба конкурса Чайковского